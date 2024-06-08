Cem Küçük sonunda çılgına döndü: Emekli maaşlarına yapılacak zamma göz diktiler

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'deki yayınında piyasalardaki zamların devam ettiğini söyleyerek ortaya çıkan tabloya isyan etti.

Gazeteci Cem Küçük, dolar ve akaryakıt fiyatlarındaki yatay seyre rağmen gıda fiyatlarına zam yapıldığını söyledi.

Emekli zamlarına göz diktiler

Küçük yaptığı açıklamada, "Döviz, akaryakıt ve elektrik yerinde sayıyor ancak bayram öncesi etiketleri şişiren fırsatçı, emekli ve memurun Temmuz zammına da göz dikti" dedi.

Bu yapılan zamları anlamak mümkün değil

Zamların gerekçesini anlayamadığını ifade eden Cem Küçük, "Hakikaten altın bir yıldır aynı seviyede duruyor. Döviz aynı. Doğalgaza zam gelmedi. Hatta bu Mayıs ayına kadar mutfak ve banyoda kullanılan doğalgazın 25 metreküpünü devlet ödüyordu. Bu yapılan zamları anlamak mümkün değil. Döviz 40 TL olsa her şeye zam gelse anlaşılır ama bir yıldır da belli şeyler sabit duruyor. Ancak her şeye zam gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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