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Gündem Cem Küçük, Habertürk'te CHP'li Gülay Yedekci'yi Bergen filmi üzerinden rezil etti
Gündem

Cem Küçük, Habertürk'te CHP'li Gülay Yedekci'yi Bergen filmi üzerinden rezil etti

Cem Küçük, Habertürk canlı yayınında eski CHP İstanbul milletvekili Gülay Yedekci'yi Bergen filmi üzerinden rezil etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 15:33:00 -

 yeniakit.com.tr 

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Habertürk’te yayınlanan Açık ve Net programında enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Küçük, "Bakın Türkiye'de sıkıntı var. Ama ekmek bulamıyor, yiyemiyor diye bir şey yok. Gülay Hanım diyor ki kültüre gidilemiyor. Şu an Türkiye'de en ucuz sinema bileti 40 liradır" dedi.

Cem Küçük'ün sözlerine müdahele eden eski CHP İstanbul milletvekili Gülay Yedekci, "30-40 lira bilet parası tabi size göre bir şey değil ya vatandaşa..." ifadelerini kullandı.

Küçük ise verdiği cevapla Yedekci'yi canlı yayında adeta madara etti. Cem Küçük şunları söyledi:

"Bergen filmini 7 milyon kişi izledi. 140 milyon hasılat yaptı. Nasıl oluyor da eğlence yerler, sinema yerleri dolu oluyor?"

Gülay Yedekci sıkışınca kıvırdı!

Küçük'ün verdiği cevap sonrası köşeye sıkışan Yedekci, "gitmesin mi?" dedi.

Eski CHP İstanbul milletvekili Gülay Yedekci'nin önce "vatandaşa fazla o paralar, gidemez" demeye getirmesi; "7 milyon kişi gitmiş" denilince "gitmesin mi?" ifadesiyle lafı kıvırmaya çalışması alay konusu oldu.

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