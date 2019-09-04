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Çekya Başbakanı Babis, İstanbul’da gıda fuarının açılışını yaptı

Çeşitli temaslar bulunmak için Türkiye’ye gelen Çekya Başbakanı Andrej Babis, İstanbul’da düzenlenen gıda fuarının açılını yaptı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 19:26
Çekya Başbakanı Babis, İstanbul’da gıda fuarının açılışını yaptı

Çeşitli temaslar bulunmak için Türkiye’ye gelen Çekya Başbakanı Andrej Babis, İstanbul’da düzenlenen gıda fuarının açılını yaptı. Başbakan Babis, Türk mutfağının ve Türk gıdasının muhteşem olduğunu belirtirken, fuarın büyük fırsat olduğunu söyledi.



7 Eylül tarihine kadar İstanbul Yeşilköy fuar merkezinde devam edecek olan gıda fuarının açılışını, çeşitli temaslar bulunmak için Türkiye’ye gelen Çekya Başbakanı Andrej Babis ve sektör temcileri yaptı. Başbakan Babis, Türk mutfağının ve Türk gıdasının muhteşem olduğunu belirtirken, fuarın büyük fırsat olduğunu söyledi. Açılışa katılan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz’da Türkiye’deki gıda sektörüne dikkat çekerek, Türkiye’nin gıda ve içecek seferberliği yapması gerektiğini vurguladı.



Öte yandan açılışa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlcek, Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKİB ) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Egemen Bağış, fuar yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.



’’Türk mutfağı ve Türk gıdası muhteşem’’


Fuarın açılışında konuşan Çekya Başbakanı Andrej Babis, ’’Gıda çok önemlidir. Yeterli gıdamız var diye düşünürüz. Avrupa’da yeterli gıda var diye düşünürüz. Ama uzun vadede bu böyle olmayabilir. İklim değişikliği konusu bizim için tehdit. Bu sebepten dolayı gelecek kuşağı düşünmemiz lazım. Türk mutfağı ve Türk gıdası muhteşem. Dünya çapında bilinen ürünler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrendim: Dünya fındığının yüzde 75’i Türkiye’den geliyor. Fuarda çok güzel fırsatlar var. Ülkelerimiz arasından büyük potansiyel var. Buraya 35 ülkeden temsilci ve girişimci ticareti arttırmak için geldi. Bu fuar bizim için de büyük fırsat’’ dedi.



’’Türkiye’nin gıda ve içecek seferberliği yapması lazım’’


TGDF Başkanı Şemsi Kopuz ise şöyle konuştu: ’’TGDF’ye bağlı üyeler, yaklaşık 2 seneden beri 12 milyar dolara yakın ihracatla ve 5 milyar doları bulan ithalatla, dışı ticarette Türkiye’nin artı veren reel sektörünün başında geliyor. Türkiye’nin iklimi, havası, suyu ve coğrafyası nedeniyle hedeflerimiz yüzde 10’a varan bir düşüş içine girdi. Türkiye’nin gıda ve içecek seferberliği yapması lazım. Türkiye’nin ağır sanayide ve diğer alanlardaki gelişimi belli. Ama Türkiye’nin, bu coğrafyada gıda ve içecek sektörü açısından ilerleyeceği mesafeler var. Türkiye’nin şu anda ekilebilir alanlarının 3’de 1 oranı atıl durumda. Büyük şehirler maalesef fazla göç alıyor. Halkımızı üretime daha çok teşvik etmemiz ve toplu seferberlik yapmamız gerekiyor. Bu anlamda bu fuarda, farklı ülkelerin katılması ve yabacı yatırımcı buluşmasıyla 50 bine yakın katılımcı olacak. 190 ülkeye ihracat yapıyoruz, bu bizim için çok önemli. Burası tarladan sofraya kadar bütün üreticilerin buluştuğu bir arena. Fuarın ülkemize ve gıda içecek sektörüne hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.



Başkan Kopuz, sözlerini şöyle sonlandırdı:’’Gıda ve içecek fuarlarını artık İstanbul’da tek bir çatı altında görmek istiyoruz. İlgili ve yetkili arkadaşlarımıza bu mesajı vermek istiyoruz: İstanbul tekdir, gıda ve içecek fuarı da tek olsun’’.



Açılışın ardından Başbakan Babis ve beraberindeki heyet fuarı gezerek bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 19:26
  1. doğa

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