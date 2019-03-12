Cehaletin bu kadarı! İstanbul Boğazı hakkında skandal ifade

İngiltere'nin en eski gazetelerinden The Telegraph'ın internet sitesinde yayınlanan bir yazıda İstanbul Boğazı'ndan ‘nehir' diye bahsedildi. Gezi bölümünde 8 Mart tarihinde yayınlanan Sarah Donnan imzalı yazının tanıtımında "Donnan bu haftanın gezi yazısı yarışmasında, İstanbul'un ünlü nehrinin kıyısında yaptığı dur-kalklı koşuyu anlatarak 250 pound kazandı" ifadeleri kullanıldı.

Tanıtımda 'nehir' ifadesini kullandılar

Yazının başlığı da "İstanbul'u gerçekten tanımanın tek yolu, nehir boyunca koşuya çıkmaktır" şeklinde atıldı. Yazının içeriğinde Boğaz için nehir tanımı yapılmasa da, gazetenin bu şekilde yanlış ifade etmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

"Boğaz nehir değildir"

İstanbul'da yaşayan gazeteci Jennifer Hattam, yazının ekran görüntüsünü paylaşarak, "Boğaz, nehir değildir" dedi. İlginç bir öneride de bulunan Hattam, "Bunun, İstanbul'u gerçekten tanımanın tek yolu olduğunu düşünenleri, ne bileyim mesela Ataşehir'den Esenyurt'a uzun bir dolmuş yolculuğuna çıkarmak isterim" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya Boğaz'ı monte etmişlerdi

İngiliz yayın kuruluşu BBC de daha önce Ankara'dan yaptığı yayının arka planında İstanbul Boğazı'nın görüntüsünü koymuş, durum "BBC Ankara'ya deniz getirdi" şeklinde tiye alınmıştı.