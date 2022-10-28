Cebinde dolar ve TL olanlar beklesin! İslam Memiş gram altında rekor için tarih verdi

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve gelecek hafta yapılacak olan Fed toplantısı öncesinde piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Fed'in faiz artışlarında yavaşlamaya gideceğine dair beklentiler dolarda gerilemeye neden oldu. Dolar/euro paritesi 5 hafta sonra yeniden eşitlendi. Emtia piyasasında ise "altın yükselecek mi?" sorusu cevap varıyor. Gözler dün bin liranın üzerine çıkan gram altında. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolarda gerileme olacağına belirterek altında yeni rekor için tarih verdi.

Dolar ve altın piyasaları merakla takip edilirken, uluslararası ekonomilerde yaşanan gelişmeler yurtiçi piyasaları yakından ilgilendiriyor. Dolardaki gerileme dikkat çekerken altının yeniden toparlanma sinyalleri vermesi dikkat çekiyor. Dün bin liranın üzerine çıkan gram altının daha da artıp artmayacağı merak konusu. Altın fiyatı tahminleriyle bilinen finansal analist İslam Memiş TGRT Haber'de son durumu değerlendirdi. Altının rekora hazırlandığını belirten Memiş, Kasım ayını işaret etti.

Dolar endeksi en düşük seviyelerinde

Rekor üzerine rekor kırarak gelişmekte olan para birimlerini baskılayan dolar endeksi 110 seviyesinin altına düşerek piyasaları tersine dönmesine neden oldu. Doların altı para birimine karşı performansını gösteren endeks, 109,5 ile 20 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks 109,8'de dengelenirken bir ay önce 20 yılın zirvesini görerek 114 seviyesine kadar çıkmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün altın, bin lirayı test etti. Gram altın 27 Ekim gününe 995,37 ile başladı. Sarı metalin fiyatlanmasında dalgalanmalar devam ediyor.

Dolar bazında gerileme mümkün

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasaları değerlendirirken şöyle konuştu:

“Euro/dolar paritesinde 1-02 ve 1-03 bandına kadar bir toparlanma olacağını tahmin ediyorum. Bu toparlanma kısa vadede olabilir. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Fed’in faiz kararı zaten fiyatlandı. 75 baz puan bir faiz artırımı bekleniyor. Ama Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Legarde’nin açıklamaları önemli olacaktır. ‘Yine enflasyonu bastıracağız ve her şey güllük gülistanlık olacak’ diye piyasalara gülücük dağıtmaya devam edecekler. İnanmıyoruz tabii ki böyle yeşil enflasyon yok dünyada ama değer bazında baktığınızda dolar bazında bir gerilemenin mümkün olabileceğini tahmin ediliyor."

Kasım'da rekor gelebilir

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatında ise dip seviyelerin test edildiğini belirterek “TL tarafına baktığımızda dolar 18,61 lira ekranlarda, ama Kapalı Çarşı piyasasında şöyle önemli bir gelişme var. Dolar, 18, 62 ve 18, 64 lira civarında hem makas aralığı daraldı, hem de ekran ile Kapalı Çarşı arasında hemen hemen denk hale geldi. Bunun nedeni ise talep olmayışından dolayı ekranla kapalı çarşı arasında makasta yavaş yavaş kapamış oldu. Altın piyasalarını da değerlendiren Memiş “Dip seviyeler test edildi; ons altında 1500 doları bekleyen de var, 2. 200 doları bekleyen de var. Altın fiyatları yeniden bin liranın üzerinde kasım ayında yeniden rekorları görebileceğiz ”dedi.