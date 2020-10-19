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Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, başantrenör Olcay Orak ile anlaştı
Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, başantrenör Olcay Orak ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:14:29 -
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, başantrenör Olcay Orak ile anlaştı

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da, Ceyhun Yıldızoğlu'ndan boşalan başantrenörlük görevine Olcay Orak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce ligde birçok takımı çalıştıran başantrenör Olcay Orak ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bu hafta içerisinde şehrimize gelip antrenmanlara başlayacak olan Olcay Orak, Çankaya Üniversitesi maçında takımımızın başında sahaya çıkacaktır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, başantrenörümüze yeni görevinde başarılar diliyoruz."

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