Çaykur Rizespor'da bir futbolcu pozitif
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Çaykur Rizespor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakası öncesi kulüpte gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri sonucu bir futbolcunun pozitif rapor edildiğini belirtti.
Sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti