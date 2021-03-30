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Spor Çaykur Rizespor'da bir futbolcu pozitif
Spor

Çaykur Rizespor'da bir futbolcu pozitif

Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 09:54:00 -
Çaykur Rizespor'da bir futbolcu pozitif

Çaykur Rizespor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakası öncesi kulüpte gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri sonucu bir futbolcunun pozitif rapor edildiğini belirtti.

Sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti

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