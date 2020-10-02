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Spor Çaykur Rizespor'da 6 oyuncuya kulüp bulmaları için izin verildi
Spor

Çaykur Rizespor'da 6 oyuncuya kulüp bulmaları için izin verildi

Teknik direktör Tomas: "Nadir Çiftçi ve Engin Bekdemir yetersiz oldu. Onlara yeni takımlarında başarılar diliyorum. Başkanımıza gerekli raporu verdik. Diomande, Vetrih, Orhan'a teklifler var. Kulüp bulacaklar. Dimitrios da takım bakıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:05:17 -
Çaykur Rizespor'da 6 oyuncuya kulüp bulmaları için izin verildi

RİZE (AA) - Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, takımda gidecek oyuncularla ilgili rapor hazırladığını ve altı oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verildiğini söyledi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige iyi başlayamadıklarını ama yeni transferlerle birlikte takımın güçlenmeye başladığını belirtti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Tomas, "Donsah yeni oyuncumuz geldi. Bugün büyük olasılıkla Fernando transferini bitireceğiz. Transferde ayrıca iki veya üç Türk oyuncu alacağız ve transferi tamamlayacağız." dedi.

Tomas, yeni transferlerden bazılarının beklentileri karşılayamadığı için gönderildiğinin altını çizerek, "Nadir Çiftçi ve Engin Bekdemir yetersiz oldu. Onlara yeni takımlarında başarılar diliyorum. Başkanımıza gerekli raporu verdik. Diomande, Vetrih, Orhan'a teklifler var. Kulüp bulacaklar. Dimitrios da takım bakıyor. Onlar da büyük ihtimalle başka bir takıma gidecekler." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile zor bir maça çıkacaklarına değinen Tomas, "Erzurumspor iyi bir ekip. Mücadele eden, agresif bir takım. Bizim de aynı agresiflikle cevap vermemiz lazım. Rakibe boş alan bırakmamamız lazım. Rakibimizde önemli oyuncular var. Novikovas, Emrah Başsan ve Obertan çok iyi oyuncular. Onları iyi kapatabilirsek puanla dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tomas, genç oyuncu Mithat Pala'nın ise çok iyi çalıştığını, bazı eksiklerini giderdikten sonra takımda uzun süre görev alabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan, yeşil-mavili takımın antrenmanı basına kapalı gerçekleştirildi.

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