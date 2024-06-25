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Yerel Çayın limonsuz içilmediği ilde limon zam şampiyonu oldu
Yerel

Çayın limonsuz içilmediği ilde limon zam şampiyonu oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-25 09:21:00 -

Bayburt'ta Tuzcuzade Mahallesi'nde kurulan pazar yerinin zam şampiyonu 40 lirayla limon oldu. Çayın limonsuz içilmediği Bayburt'ta, limonun kilo fiyatı vatandaşları tedirgin etti.

Köyden gelen vatandaşların yolunu tuttuğu, merkezdeki vatandaşlarla birlikte yoğunluk oluşan pazar yerinde limonun kilosu 40 liraya satılırken, zamlanan ikinci ürün olarak limonu 35 lirayla ıspanak takip ediyor. Zincir marketlere göre fiyatların biraz daha uygun olduğu pazarda domates, salata, biber, patlıcan 25, kabak 35, patates, soğan 20, marul 30, maydanoz 15 liradan alıcı bulurken, meyve fiyatları ise 30 ila 80 lirasında değişiyor.

42 yıldır pazarcılıkla uğraşan, pazarda limon satan 68 yaşındaki Talat Çalgan yüksek fiyatlara rağmen ortalama 20-30 kilo limon sattığını belirtti. Çalışmaktan yorulmadığını ifade eden Çalgan, "Hiç yorulmuyorum, neden yorulayım çalışan adam yorulur mu? Çalışan adam daha keyifli, daha neşeli, daha güler yüzlü olur" dedi.

30-40 yıldır esnaflık yapan Ömer Gencer isimli pazarcı ise fiyatların mevsim normallerine göre uygun olduğunu belirterek, limondan sonra en çok zamlanan ürünün ıspanak olduğunu kaydetti. Domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin 20-25 liradan satıldığını söyleyen Gencer, "Pazar yerinin zam şampiyonu limon. Diğer ürünlerde pek bir artış yok. Meyve-sebze fiyatları normal, mevsim normallerine göre fiyatları güzel. Zam şampiyonu limonu fiyat olarak takip eden ikinci ürün ise ıspanak. Ispanak biraz zamlandı, 40 liradan satılıyor. Diğer sebze ve meyvelerin fiyatları ise normal düzeyde. 20-25 lira aralığında fiyatlarımız " diyerek konuştu.

60 senedir pazar işiyle uğraşan pazarcı esnafından Ömer Tekdemir, domatesin 20, salatalığın 25 liraya satıldığını vurgulayarak, biberin, patlıcanın, kabağın 35, soğan ile patatesin de 20 liraya alıcı bulduğunu ifade etti.

Pazara mutfak alışverişlerini tamamlamaya gelen vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden dert yanarak, azar azar torbalarını doldurduklarını belirttiler.
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