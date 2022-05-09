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Yerel Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi
Yerel

Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Mollabey Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 06:04:00 -
Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi

Zonguldak’ın Alaplı Mollabey Çay yolunda meydana gelen olayda E.A,’nın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki çaydan geçerken otomobili suya kapılarak sürüklendi.

İtfaiye görevlileri uyardı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halatla giren itfaiye ekipleri sürücüyü çıkardı. Daha sonra çekici gelmesiyle otomobil de halatla bağlanıp çekilerek çaydan çıkarıldı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.

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