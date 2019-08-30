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Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak, ancak rejim siyasi çözüme inanmıyor" dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:40
Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Soreide ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Türk ordusu siyasi çözümün ardından Suriye'den çıkacak

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Türk ordusunun siyasi çözümün ardından Suriye'den çıkacağını ancak rejimin siyasi çözüme inanmadığını vurguladı.

Yeni göç dalgası uyarısı

Oslo'da konuşan Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıların Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatabileceğininin de altını çizdi. Çavuşoğlu ayrıca, Rusya'nın rejim güçlerinin TSK gözlem noktalarına saldırmayacağı yönünde güvence verdiğini söyledi.

"Tanker Lübnan'a doğru gidiyor"

Çavuşoğlu'nun gündemindeki konularda biri de Cebelitarık'ta bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakılan ve Türkiye'ye geleceği iddia edilen Adrian Darya isimli tankerdi. Çavuşoğlu, tankerin Türkiye'ye geleceği iddialarını yalanlayarak Adriyan Darya'nın Lübnan'a doğru gittiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:40
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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