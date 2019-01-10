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Çavuşoğlu açıkladı! 'Trump'ı caydırmak istiyorlar'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "ABD'nin güvenlik birimleri Trump'ı caydırmak istiyor" dedi.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:25
Çavuşoğlu açıkladı! 'Trump'ı caydırmak istiyorlar'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"ABD'nin güvenlik birimleri Trump'ı caydırmak istiyor. Bizim kaygımız belli, sınırımızda bir terör örgütü var ve bu bizim için bir güvenlik kaygısıdır.

Bu süreçte özellikle ABD'nin güvenlik birimleri, Başkan'ı bu kararından caydırmaya çalışıyor. Buna kılıf için 'Türkler, Kürtleri katletmesin' dediler, bu son derece yanlış bir üslup, biz muhataplarımıza bu üsluptan rahatsız olduğumuzu söyledik.

Hem çekilme kararı vereceksiniz, hem de çekilmemek için Türkiye'yi de suçlayıcı bahaneler bulacaksınız, ABD geri vites yapmayı öğrendi sanırım.

Cumhurbaşkanımızın muhatabı Trump'tır, iki kere çekileceğini söyledi, Pompeo'nun 'Trump'ın kararı kesindir' demesi önemli.

Münbiç yol haritası başarılı bir şekilde uygulansaydı ve Fırat'ın doğusuna da uygulamaya başlasaydık bu gelişmeler olmazdı.

Koskoca bir devletin NATO müttefikliğimize ve işbirliğimize rağmen bir terör örgütü destekleyici konuşması ve bahanelere sığınması doğru değildir. Bir devlet söz verdiği zaman, bu sözünde durmalıdır. Bir lider söz verdiği zaman, tutmalıdır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:25
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. açıklama

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