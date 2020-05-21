'Çav Bella' provokasyonu sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ilk açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamasında "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yapılan saldırı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'deki bir caminin hoparlöründen 'Çav Bella' şarkısının çalınmasına sert sözlerle tepki gösterdi.
Erbaş, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez." dedi.