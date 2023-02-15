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Gündem Çarşı grubu 'Suriyelileri katledelim' diye slogan atmıştı! Özdağ’ın ırkçı karaktersiz hap müptezelleri gözaltına alındı
Gündem

Çarşı grubu 'Suriyelileri katledelim' diye slogan atmıştı! Özdağ’ın ırkçı karaktersiz hap müptezelleri gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddetli deprem sonrası bölgeye giden Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı sabah saatlerinde Ümit Özdağ ile görüştükten sonra akşam yaktıkları ateşin etrafında toplanarak Suriyeli ve Afganları öldürelim diye slogan atmışlardı. Deprem bölgesinde yaşanan ve 'İnsanlık bitmiş' dedirten olay sonrası Çarşı grubundan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 13:05:00 - 2023-02-15 13:15:07
Çarşı grubu 'Suriyelileri katledelim' diye slogan atmıştı! Özdağ’ın ırkçı karaktersiz hap müptezelleri gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası birçok vatandaş bölgeye yardım etmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak için giderken bir kesim de bölgedeki gerginliği artırmak için gitti.

OLAY ÖNCESİ ÖZDAĞ İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Dün deprem bölgesine gelen Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'dan bir grup Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Görüşmede deprem bölgesinde kendi bölgelerini kuracaklarını ve asayiş ile emniyeti kendileri sağlayacaklarını söyleyen grup Ümit Özdağ'ın tam desteğini aldı.

DEPREMZEDE SIĞINMACILARI HEDEF ALDILAR

Akşam saatlerinde ise vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi. Özdağ ile görüşen aynı grup, "Vuralım Suriyeliyi Hatay'da, vuralım Afganı Kahramanmaraş'ta. Yeter artık bitsin bu barış, havaya kalksın kalaşnikoflar." sloganları atarak asıl amaçlarını belli etti.

Türkiye'yi yasa boğan olayın acısı henüz çok tazeyken bile ırkçı sloganlarla katliamları meşru kılmaya çalışan grup vatandaşların tepkisini çekti.

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