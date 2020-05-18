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Çarpıcı soru: Barış Yarkadaş ve Can Ataklı da mı Osman'ın adamı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yapması büyük tepkilere neden oldu. Olayın ardından Mansur Yavaş'a gelen tepkileri savuşturmak için çırpınan malum medyaya Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:21:00 -
Çarpıcı soru: Barış Yarkadaş ve Can Ataklı da mı Osman'ın adamı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yapması büyük tepki çekti. Olayın ardından malum medya, Mansur Yavaş'a gelen tepkileri savuşturmak için Alper Kaya'nın, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in okul arkadaşı olduğunu yazdı.

Gökçek'ten sert tepki

Bunun üzerine Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ilgili haberlere tepki göstererek "Hem Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine haysiyetsizce saygısızlık yapacak, hem sıkışınca bu adam Beyaz TV'de çıktı, Osman Gökçek'in adamı diyeceksiniz." dedi.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş ve CHP yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci Can Ataklı'nın da Beyaz TV'de çıktığını bildiren Gökçek, "Onlar da mı Osman'ın adamı?" diye sordu.

Gökçek, "Çabalamayın, rezil ve saygısızsınız, yalancısınız" ifadelerini kullandı.

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