Cari dengede 5,29 milyar dolarlık açık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon ABD doları açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 649 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 110 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 548 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 355 milyon ABD doları net çıkış ve 609 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 856 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 2 milyar 23 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 360 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 387 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 758 milyon ABD ve 500 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 298 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 358 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 246 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1 milyar 604 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 892 milyon ABD doları, 52 milyon ABD doları ve 140 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 392 milyon ABD doları net azalış oldu.