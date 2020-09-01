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Dünya Çaresiz kalan darbeci Hafter nabız yokluyor! Çatışmalar her an başlayabilir
Dünya

Çaresiz kalan darbeci Hafter nabız yokluyor! Çatışmalar her an başlayabilir

Libya'daki meşru hükümeti silah zoruyla devirmeye çalışan darbeci Hafter bölgede ilan edilen ateşkesi bozma peşinde. Sahada koşulları kendi lehine çevirmeye çalışan Hafter ateşkesi ihlal etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 18:38:00 -
Çaresiz kalan darbeci Hafter nabız yokluyor! Çatışmalar her an başlayabilir

Libya'da 21 Ağustos tarihinde ateşkes ilan edildi. Darbeci Hafter güçleri ise 27 Ağustos'ta ateşkesi ihlal ederek ordu birliklerinin bulunduğu bölgelere füze saldırısı gerçekleştirdi.

Ateşkesten memnun kalmayan ve bölgedeki gücünü giderek kaybeden Hafter'in bu saldırısı cephe hatlarını yeniden hareketlendirdi. Libya'yı "diktatör" olarak yönetmek isteyen Hafter hedeflerine askeri seçenek üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan Kaddafi yanlılarından bir kişinin Hafter güçleri tarafından öldürülmesi de bölgede artan tansiyonu iyice yükseltti. Kaddafi'nin mensubu olduğu Kazazife kabilesiyle Hafter milisleri arasında ufak çaplı çatışmalar yaşandı.

Yapılan haberlerle darbeci Hafter milislerinin gösterilerde protestoculara sert müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Bunu örtmek ve medyanın odağını başka yere yönlendirmek isteyen Hafter'e bağlı milisler çatışma hatlarını bombalayarak başka cephelerde olaylar çıkarmaya başladı.

Hafter saldırılarıyla nabız yokluyor

Uluslararası toplumun tepkisini ölçmek için ateşkesi ihlal eden Hafter'in bu girişimi hakkında açıklama yapan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu ateşkese müdahale etmek için Başbakan Serrac'ın emirlerini beklediklerini söyledi.

Hafter ve milislerinin neden olduğu savaşlar, Afrika kıtasının en büyük petrol rezervine sahip Libya'da halkın fakirleşmesine sebep oldu.

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana petrol liman ve tesisleri kapalı tutuyor.

 

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