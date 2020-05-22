Canlı yayınında yellenme sesi
Veyis Ateş'in Kemalettin Aydın ve Necmettin Ünal'ı konuk ettiği canlı yayın sırasında izleyiciler yine yellenme sesi işitti.
Habertürk'te Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Programın konukları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'dı. Canlı yayında duyulan ses, konuşulanların yine önüne geçti.
Kim yaptı
Skype bağlantısının sık sık kesildiği programda, Kemalettin Aydın konuşmasını sürdürürken arkadan bir yellenme sesi geldi. Yayını izleyenler duydukları ses karşısında neye uğradığını şaşırdı.