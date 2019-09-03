0553 313 94 23

Canlı yayında yıldırım düştü!

ABD'de canlı yayına hazırlanan bir muhabirin hemen yanı başına yıldırım düştü. İşte, canlı yayında yıldırım düştüğünde kayıtlara alınan o görüntüler...

03 Eylül 2019 Salı 16:57
Canlı yayında yıldırım düştü!

ABD'de canlı yayına hazırlanan bir muhabirin hemen yanı başına yıldırım düştü. İşte, canlı yayında yıldırım düştüğünde kayıtlara alınan o görüntüler...

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde bulunan muhabir Matt Rodewald bölgede etkili olan muson fırtınası hakkında yaptığı haberi sunmak için hazırlık yapıyordu. Kameranın kayıtta olduğu sıralarda muhabirin hemen yanı başına yıldırım düştü. Yürekleri ağızlara getiren bu olayın ardından herkes muhabirin durumunu merak etmeye başladı.

Muhabirin durumu nasıl?

Yapılan açıklamada muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu ve bölgede halen çalıştığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:57
  1. Canlı yayında yıldırım düştü!
  2. yıldırım düştü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl Belediyesi “e-devlet”te Türkiye birincisi
    1. İnegöl Belediyesi “e-devlet”te Türkiye..
    2. Gökhan Alsan: “Samsunspor’u el birliği..
    3. Moskova’da 2 uçağın kanatları..
    4. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    5. Silifke Rotary Kulübü üyeleri, çocuk..
    6. "Büyü var" dediler, 28 bin TL'lik..
    7. Alanya’da aranan hırsızlık şüphelisi..
    8. Okul öncesi sağlık kontrolleri önemli
    9. Sinop’ta istavrit bereketi
    10. Erzurumlular Hasaneyn Yaylası..
    11. İSMEK, 327 branşta eğitim verecek
    12. Kanser hastası adam yardım bekliyor
    13. HDP binası önündeki eyleme katılan..
    14. İlçede Süper Lig’i aratmayan futbol..
    15. Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2..
    16. Eğitim camiasına Bağımlılık Semineri..
    17. Bölge pamuk fiyatı DTB’de belirlenecek
    18. Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci..
    19. Kuşadası’nda 44 düzensiz göçmen ve 2..
    20. Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobil..
    21. Juncker’den Akıncı’ya mektup
    22. Saat verip uyardı! Türkiye ve..
    23. İrfan Buz: “Hakemler de hata..
    24. Odun kırmak isterken ayağını kesti
    25. Döviz kurları
    26. Minik Eymen’in cansız bedeni bu..
    27. Türkiye'nin Irak'ta yumurta ve kanatlı..
    28. Ergedik ailesinin mutlu günü
    29. Balotu kavunu piyasaya çıktı
    30. O ile müjde! Metro yatırım programına..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız