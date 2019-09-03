Canlı yayında yıldırım düştü!

ABD'de canlı yayına hazırlanan bir muhabirin hemen yanı başına yıldırım düştü. İşte, canlı yayında yıldırım düştüğünde kayıtlara alınan o görüntüler...

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde bulunan muhabir Matt Rodewald bölgede etkili olan muson fırtınası hakkında yaptığı haberi sunmak için hazırlık yapıyordu. Kameranın kayıtta olduğu sıralarda muhabirin hemen yanı başına yıldırım düştü. Yürekleri ağızlara getiren bu olayın ardından herkes muhabirin durumunu merak etmeye başladı.

Muhabirin durumu nasıl?

Yapılan açıklamada muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu ve bölgede halen çalıştığı belirtildi.