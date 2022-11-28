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Gündem Canlı yayında verilen örnek Kübra Par'ı da kızdırdı
Gündem

Canlı yayında verilen örnek Kübra Par'ı da kızdırdı

Habertürk ekranlarında Türkiye'nin dış politikasının tartışıldığı programda Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın verdiği örnek sunucu Kübra Par'ı da kızdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 01:42:00 - 2022-11-28 01:55:12

Son dönemde Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkinin normalleşmeye doğru evrilmesinin tartışıldığı Kübra Par'ın sunuculuğunu yaptığı Açık ve Net programında Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın verdiği örnek ortamı gerdi.

Programda, Türkiye'nin dış politikasında yaptığı bazı yanlışların pahalıya mal olduğunu iddia eden Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rusya'nın Türkiye'de Büyükelçisinin vurulduğunu ama buna rağmen Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri kesmediğini, Türkiye'nin de Suudi Arabistan ile ilişkisini kesmesinin yanlış olduğunu açıkladı.

"İkisi aynı şey değil"

Bu sözler üzerine tepki gösteren programın sunucusu Par, "İkisi aynı şey değil, biri suikast, diğeri ise devlet eliyle cinayet." dedi.

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