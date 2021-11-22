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Aktüel Canlı yayında süresiz nafaka mağdurları bir araya geliyor!
Aktüel

Canlı yayında süresiz nafaka mağdurları bir araya geliyor!

"Ailenin Adı Yok, Neden Feminist Değilim" kitabının yazarı Hilal Kaplan ile Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucu Başkanı İlhan Ergincan @bicare_yunusum adlı twiter adresinden aile konularında 26 Kasım Cuma günü saat 21.30’da canlı sohbet gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:34:00 -
Canlı yayında süresiz nafaka mağdurları bir araya geliyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Ailenin Adı Yok Neden Feminist Değilim kitabının yazarı Hilal Kaplan ile Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucu Başkanı İlhan Ergincan @bicare_yunusum adlı twiter adresinden aile konularında 26 Kasım Cuma günü saat 21.30’da canlı sohbet gerçekleştirecek.

Süresiz Nafaka, Çocuk Haczi, 6284 kadının sözlü beyanı, genç evliler ve feministler ile ilgili kitap hakkında Hilal Kaplan ile aile konusunu konuşulacak. Ayrıca yayın akışında her konu başlığında bir mağdur kısaca durumunu anlatacağı programda Hilal Kaplan ‘Müslüman neden feminist değildir’ onu da anlatacak.

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