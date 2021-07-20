Canlı yayında mülteci tartışması! 'Yani sonunda Suriyeliler ve Afganlar Türkiye'nin sahibi olacak?'

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Tarihçi Yazar Murat Bardakçı, "Bizde kural şudur tarih boyunca misafir ülkesidir bu topraklar bu misafirlerin hepsi ev sahibi olmuştur." dedi.

Bunun üzerine program sunucusu Fatih Altaylı, "Yani sonunda Suriyeliler ve Afganlar Türkiye'nin sahibi olacak? Vatandaşın en korktuğu şey de bu." dedi.

Söz alan Bardakçı, "Türkiye budur biz de öyle olduk. ABD de böyle oldu. Bir de şu var. Afganlar doğu halkları arasında dini bakımdan bize en yakın olanlardır. Sunnidirler." dedi.