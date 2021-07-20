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Gündem Canlı yayında mülteci tartışması! 'Yani sonunda Suriyeliler ve Afganlar Türkiye'nin sahibi olacak?'
Gündem

Canlı yayında mülteci tartışması! 'Yani sonunda Suriyeliler ve Afganlar Türkiye'nin sahibi olacak?'

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu programda mülteci tartışması yaşandı. Murat Bardakçı ve Fatih Altaylı arasında çıkan tartışmada, "Yani sonunda Suriyeliler ve Afganlar Türkiye'nin sahibi olacak? Vatandaşın en korktuğu şey de bu." diyerek Altaylı, Bardakçıya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 02:20:00 -

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Tarihçi Yazar Murat Bardakçı, "Bizde kural şudur tarih boyunca misafir ülkesidir bu topraklar bu misafirlerin hepsi ev sahibi olmuştur." dedi.

Bunun üzerine program sunucusu Fatih Altaylı, "Yani sonunda Suriyeliler ve Afganlar Türkiye'nin sahibi olacak? Vatandaşın en korktuğu şey de bu." dedi.

Söz alan Bardakçı, "Türkiye budur biz de öyle olduk. ABD de böyle oldu. Bir de şu var. Afganlar doğu halkları arasında dini bakımdan bize en yakın olanlardır. Sunnidirler." dedi.

 

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