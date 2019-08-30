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Canlı yayında kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı! İşte Babacan’ın partisinde yer alacak o isimler

Gazeteci ve yazar Fehmi Koru'ya yakınlığı ile bilinen gazeteci Veysi Dündar, bir TV programında Babacan’ın partisinde yer almaları muhtemel isimleri açıkladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:35
Canlı yayında kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı! İşte Babacan’ın partisinde yer alacak o isimler

Gazeteci ve yazar Fehmi Koru'ya yakınlığı ile bilinen gazeteci Veysi Dündar, TV 5'te katıldığı programda, yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan'ın partisinde yer almaları muhtemel isimleri sıraladı.

Dündar'ın iddiasına göre o isimler şöyle:

Mehmet Tekelioğlu, Mehmet Şimşek, Erol Cebeci, Ertuğrul Günay, Candan Karlıtekin, Faruk Bayrak, Mustafa Baş, Haşim Kılıç, Osman Can, Nesrin Nas, Ufuk Uras, Altan Tan, Haşim Haşimi, Sabahattin Cevheri, Cevher Cevheri.

Dündar, Babacan'ın partisine HDP'den de katılacak olan isimler olduğunu, bu kişilerin de kendisinin yakın arkadaşları olduğunu söyledi.

Dündar, programda, “Davutoğlu'nun 31 Ekim itibariyle partisini kuracağı ve ilân edeceği söyleniyor. Diğer grubun da ocağa kalmadan, yılbaşına kalmadan partiyi ilân edeceği… Kasım, aralık, açıklanması muhtemel tarihler” dedi.

 

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:35
  1. Fehmi Koru
  2. Veysi Dündar
  3. TV 5
  4. Mehmet Tekelioğlu
  5. Mehmet Şimşek
  6. HDP
  7. Erol Cebeci
  8. Cevher Cevheri
  9. Altan Tan
  10. Sabahattin Cevheri
  11. Haşim Haşimi
  12. Haşim Kılıç
  13. Ertuğrul Günay
  14. Candan Karlıtekin
  15. Faruk Bayrak
  16. Mustafa Baş
  17. Osman Can
  18. Nesrin Nas
  19. Ufuk Uras
  20. Ali Babacan
  21. yeni parti
  22. Ahmet Davutoğlu
  23. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • DermanDerman33 dk önce
    Ormanda kral olunce yerine kral olarak tilki ,demis beni secin ,demisler hic krala benzer tarafin yok demis benzer bir tarafim var,tuylerim.tamam demisler ,fakat tilki hicde kral gibi deyil tam ziyankar ,tilkiye demisler senin kral olmadigini biliyorduk fakat tuyun aldatdi demisler nasilda kendilerine benziyenler sezilmeyenler.
  • NurNur35 dk önce
    Eeeefeto partisi kuruldu yani
  • hsnhsn37 dk önce
    ak partiden palazlananlar babacandan devam. yazıklar olsun tümüne . en başta babacan sana

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