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Dünya Canlı yayında genç kadın saniyeler içinde intihar etti
Dünya

Canlı yayında genç kadın saniyeler içinde intihar etti

Yeniakit Publisher
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Rusya’da Instagram üzerinden canlı yayın açan genç bir kadın, intihar edeceğini söyledikten kısa süre sonra kendisini boşluğa bıraktı. Yayına katılan annesinin kızını vazgeçirmek için uzun süre çaba gösterdiği öğrenilirken, trajik olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Canlı yayın sırasında kızını kararından vazgeçirmeye çalıştı. Genç kadına uzun süre konuşarak ulaşmaya çalışan anne tüm çabalara rağmen onu ikna edemedi.

Canlı yayın devam ettiği sırada kendisini yüksekten aşağı bıraktı. Canlı yayını izleyenler gördükleri karşısında şaşkına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi.

NASIL OLDU?

Rusya'da meydana gelen trajik olayda, sosyal medya platformu Instagram üzerinden canlı yayın başlatarak intihar edeceğini açıklayan genç kız, annesinin tüm gözyaşlarına ve yalvarmalarına rağmen yaşamına son verdi.

haber'com tarafından paylaşılan görüntülere göre, Rusya'da yaşayan genç bir kız, kişisel Instagram hesabı üzerinden canlı yayın başlatarak hayatına son vereceğini ilan etti. Kısa sürede çok sayıda kullanıcının takip etmeye başladığı yayını, durumdan haberdar olan talihsiz genç kızın annesi de izlemeye başladı.


Canlı yayına katılarak kızına ulaşmaya çalışan anne, gözyaşları içinde uzun süre kızını vazgeçirmek için ikna çabalarında bulundu. Yayın esnasında annesinin ve izleyicilerin tüm yalvarmalarına, vazgeçirme çabalarına yanıt vermeyen genç kız, canlı yayının devam ettiği esnada kendisini yüksekten boşluğa bıraktı.

Çevredekilerin ve izleyenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, kendisini aşağı bırakan genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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