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Gündem Ekonomide 3 yıllık dev yol haritası ilan edildi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan OVP için net kararlılık mesajı!
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Ekonomide 3 yıllık dev yol haritası ilan edildi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan OVP için net kararlılık mesajı!

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Ekonomide 3 yıllık dev yol haritası ilan edildi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan OVP için net kararlılık mesajı!

2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin Kabine Toplantısı sonrasında ilan edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan flaş açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programa verdiği güçlü siyasi desteğe şükranlarını sunan Yılmaz, Türkiye ekonomisini şahlandıracak yeni dönemin parametrelerini kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın temel hedeflerini ve önceliklerini Kabine toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü siyasi sahiplenmeleri ve destekleri için şükranlarını sundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün sunumunu gerçekleştirdiğimiz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızın temel hedeflerini ve önceliklerini Kabine toplantımızın ardından kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü siyasi sahiplenmeleri ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üretimi, ihracatı ve rekabet gücümüzü artıran, yüksek teknoloji ve katma değeri önceleyen, ekonomimizin dayanıklılığını güçlendiren politikalarımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Kurumlarımızın eşgüdümü ve milletimizin desteğiyle OVP hedeflerimize ulaşarak ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh yarınlara taşıyacağız."

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