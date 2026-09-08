Şüpheli olayın ön otopsi raporu açıklandı: Köy korucusunun ölüm sebebi, intihar

7 Eylül 2026 sabahı Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan erkek cesedinin güvenlik korucusu Mehmet Sevinç'e ait olduğunun tespit edilmesinin ardından başlatılan geniş çaplı incelemenin ilk sonuçları paylaşıldı. Ön otopsi raporunun sonuçlarını açıklayan Diyarbakır Valiliği, cansız bedeni bulunan güvenlik korucusunun intihar sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde cansız bedeni bulunan güvenlik korucusu M.S.'nin intihar sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cansız bedeni bulunan güvenlik korucusu Mehmet Sevinç'in ölümüyle ilgili Diyarbakır Valiliği'nden resmi açıklama yapıldı. Valilik, olay yerindeki incelemeler ve ön otopsi raporu doğrultusunda ölümün intihar sonucu gerçekleştiğinin değerlendirildiğini duyurdu.

İLK İNCELEMENİN SONUÇLARI ÇIKTI

7 Eylül 2026 sabahı Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan erkek cesedinin güvenlik korucusu Mehmet Sevinç'e ait olduğunun tespit edilmesinin ardından başlatılan geniş çaplı incelemenin ilk sonuçları paylaşıldı. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sevinç'in vücudunda herhangi bir ateşli silah veya kesici alet yaralanması izine rastlanmadığı belirtildi. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının detaylı incelemesinde de cinayet şüphesi doğuracak herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı kaydedildi.

İNTİHARA BAĞLI ÖLÜM

Kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü çalışmalarda, kişiye ait cep telefonu kayıtları da mercek altına alındı ve olaya ilişkin şüpheli sayılabilecek bir arama, aranma veya mesajlaşma bulunmadığı tespit edildi. Soruşturmanın en önemli aşamalarından biri olan Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemi sonucunda hazırlanan raporda ise, ölümün intihara bağlı olarak gerçekleştiği yönünde uzman görüşü bildirildi.

Valilik açıklamasında; olay yerindeki mevcut fiziki bulgular, kamera kayıtları, tanık araştırmaları, dijital incelemeler ve ön otopsi raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde şahsın intihar etmiş olma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu vurgulandı. Olayla ilgili başlatılan kapsamlı adli soruşturmanın halen devam ettiği ifade edildi.