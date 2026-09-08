Hedefinde başörtülü kadın var! Fransız faşist vekilden skandal paylaşım

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Julien Odoul’un başörtüsünü tahkir eden sosyal medya paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Odoul’un paylaşımı kamuoyunda tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Fransa'da Yeşiller Partisi (EELV) Milletvekili Sabrina Sebaihi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Odoul'un başörtülü bir kadının resmini yapay zekayla değiştirmesinin ardından Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Sebaihi, "Orijinal resimde, bu genç kadın başörtüsü takıyor ve uzun bir kıyafet giyiyordu." ifadesini kullanarak, bu resmin yapay zekayla oluşturulan ve kamuoyuna açık şekilde paylaşılan versiyonunda, genç kadının başörtüsünün olmadığını ve kıyafetlerinin değiştirildiğini aktardı.

Yapay zekayla üretilen resmin Odoul tarafından "Fransız özgürlüğü" yazısıyla paylaşıldığını belirten Sebaihi, bu değişimin yalnızca basit bir resimle ilgili olmadığını, bir kadının görünüşünün ve dini aidiyetinin hedef alındığını vurguladı.

Sebaihi, genç kadının rızası olmadan yapılan bu değişimi RN Partisinin "ırkçı bir tasviri" olarak nitelendirerek, "Son günlerde, Ulusal Birlik'in kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklamayı ve cezalandırmayı amaçlayan ırkçı, cinsiyetçi ve Müslüman karşıtı söylemlerinde büyük bir artış gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız milletvekili Sebaihi, "Yapay zeka, kendi özgürlük anlayışlarını kadınlara daha etkili şekilde dayatmak için kadınların bedenini kontrol etmek isteyenlerin bir aracı haline asla gelmemeli." ifadesini kullandı.

- Fransa'da "başörtüsü yasağı" tartışmaları

Fransa'da kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklamak, aşırı sağcı partinin seçim vaatleri arasında yer alıyor. RN Partisi, seçimi kazanması halinde, başörtüsü yasağını referandumla geçirmeyi planlıyor.

Fransız Le Parisien gazetesi, başörtüsü yasağı tartışmalarına ilişkin internet sitesinde yayımladığı haberde, başörtülü bir genç kadının fotoğrafını da kullanmıştı. Bu fotoğraf, sosyal medyada birçok kez paylaşılmıştı.

Odoul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, söz konusu fotoğrafın yapay zekayla değiştirilmiş halini 5 Eylül'de paylaşmıştı.

Fransa'da bir kişinin görüntüsünün yer aldığı resmi rızası olmadan montajlayarak başkalarıyla paylaşan kişi, 1 yıl hapis ve 15 bin avro para cezasına çarptırılabilir. Kişi, bu suçu internet ortamındaki bir iletişim hizmeti aracıyla işlerse, o zaman 2 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası alabilir.

Odoul, Besançon kentinde 11 Ekim 2019'da bir toplantıda, refakatçi anneden oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemiş ve sözlü saldırıda bulunmuştu.