8 Eylül 2008: Prof. Dr. Asaf Ataseven'in vefatı (Akademisyen, Tıp Doktoru)

Asaf Ataseven, 1932 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk orta ve liseyi Gaziantep’te tamamladı. 1951’de girdiği tıp fakültesinden 1957 yılında çok iyi bir dereceyle ve 6 ay erken mezun oldu. İzmir’de yedek subay okulunda 6 ay öğrenim gördükten sonra Erzurum’da piyade alayı tabibi olarak askerliğini tamamladı.

1958’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde cerrahi kürsüsüne asistan oldu.







Burada uzun yıllar başasistan olarak görev yaptı. 1964’te de uzmanlık imtihanını vererek genel cerrahi uzmanı oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1966 yılında, namaz kıldığı için atıldı. Danıştay’a başvurdu ve 1970 yılında davasını kazandı ve Danıştay kararı ile üniversitedeki görevine döndü. 1974 yılında doçent, 1982 yılında da profesör oldu. Üniversite dışında kaldığı 1974-1984 yılları arasında Bezm-i Alem Vâlide Sultan Vakıf Gurebâ Hastahânesi’nde genel cerrahi uzmanı şef muavini ve genel cerrahi kliniği şefi olarak çalıştı.



1984 yılında Bezm-i Alem Vâlide Sultan Vakıf Gurebâ Hastahânesi başhekimliğine getirildi. 1993 yılına 10 yılı aşkın bir süre yürüttüğü bu görevi sırasında hiç izin kullanmadı ve hastanenin vakfiyesinde yazılı olan şartları yerine getirebilmek için ciddi bir mücadele içinde oldu.







Asaf Ataseven, hekimliğinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak görev aldı. Ömrünü hayır işlerine adadı ve “ömrü hayırla geçen insan” olarak tanındı. “Tıbb-ı Nebevî” çalışmalarıyla dikkat çeken Ataseven “Din ve Tıp Açısından Domuz Eti”, “Tarih boyunca Sünnet” ve “Orucun Faydaları” adlı üç esere imza attı.







Meslekdaşı Gülsen Ataseven ile evli olan Ataseven iki çocuk ve beş torun sahibiydi.



Prof. Dr. Asaf Ataseven, bir trafik kazası sonucu komaya girdi, iki buçuk yıl komada kaldı. Bu süre zarfında gelişen lenfoblastik lösemi sonucu 8 Eylül 2008’de tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etti. Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.