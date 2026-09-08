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Dünya Kamuda yeni atama kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Dünya

Kamuda yeni atama kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

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Kamuda yeni atama kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarla Sayıştay Savcılığına Ahmet Akcan atandı. Kültür ve Turizm, Ticaret ve Milli Eğitim bakanlıkları ile Helal Akreditasyon Kurumunda çok sayıda görevlendirme yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan, Sayıştay Savcılığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, Sayıştay Savcılığına Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevden alındı. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdullah Oğuz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Süleyman Demirtaş ve Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Osman Fadıl Üner atandı.

Ticaret Bakanlığında ise açık bulunan Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım getirildi. Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar görevden alındı. Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne Fatih İncitmez, Hatay Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin Yalçın Koca, Konya Ticaret İl Müdürlüğüne Batman Ticaret İl Müdürü Burak Nerse ve Malatya Ticaret İl Müdürlüğüne Gazi Dinçaslan atandı. Milli Eğitim Bakanlığında ise açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Faruk Berat Akçeşme atandı. Helal Akreditasyon Kurumda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Yasin Aydoğan ve Recep Aydın atandı.

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