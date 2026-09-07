Hemzemin geçitte facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu treni otomobile çarptı
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobil, yolcu treniyle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Zonguldak’ın Filyos beldesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada yolcu treni ile otomobil çarpıştı. Olayda 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yaşandı. Yılmaz K., idaresindeki Toyota marka 31 BAY 318 plakalı otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Zonguldak istikametine seyir halindeki yolcu treniyle çarpıştı.
Kazada araçta bulunan sürücü Yılmaz K.’nin yanı sıra Hanife K., Ayşenur K. ile ismi öğrenilemeyen iki yolcu daha yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Hanife K., ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sürücü ve araçta bulunan yolcuların Hatay’dan geldikleri ve Türkali köyüne seyir halindeyken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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