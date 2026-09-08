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Dünya Trump harita paylaştı! Ortalık karıştı
Dünya

Trump harita paylaştı! Ortalık karıştı

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Trump harita paylaştı! Ortalık karıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika, Grönland ve Küba’yı ABD sınırları içinde gösteren harita paylaşımı tartışma yarattı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin özgür, bağımsız ve egemen olduğunu vurgulayarak paylaşıma tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından ABD’nin mevcut sınırlarının ötesine geçen dikkat çekici bir harita yayımladı. Görselde Kanada, Meksika, Grönland ve Küba dahil olmak üzere çevredeki bazı bölgelerin “ABD toprağı” olarak gösterildiği görüldü.

Paylaşımda, ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland ve Küba dahil çevredeki bölgelerin de "ABD toprağı" olarak gösterildiği görüldü.

Söz konusu görsel, Trump'ın ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" kelimesinin üzeri çizilerek yerine "America" yazılan haritayı paylaşmasının ardından geldi.

Meksika'dan Trump'ın paylaşımına tepki

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Sheinbaum, Meksika'nın "özgür, bağımsız ve egemen" bir ülke olduğunu belirterek, "hiçbir yabancı ülkenin himayesi altında olmadığını ve olmayacağını" ifade etti.

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