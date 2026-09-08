Koyun peyniri katkı sağlıyor: Koyun peyniri neden daha sağlıklıdır? Yayladan peynir olarak soframıza geliyor

Daha Yüksek Besin DeğeriKoyun sütü, inek sütüne göre daha fazla protein, kalsiyum ve vitamin içerir. Bu nedenle koyun peynirleri daha besleyicidir ve vücudun ihtiyaç duyduğu birçok minerali sağlar.Daha Yoğun ve Doğal YağKoyun sütünde bulunan doğal yağ oranı yüksektir. Bu da peynirin hem daha lezzetli hem de daha doyurucu olmasını sağlar. Daha Kolay Sindirim: Birçok kişi koyun sütü ürünlerini daha kolay sindirebilir. Koyun sütündeki protein yapısı, bazı insanlar için inek sütüne göre daha rahat tolere edilebilir. Doğal Üretim: Gerçek koyun peyniri genellikle geleneksel yöntemlerle ve doğal maya kullanılarak üretilir. Katkı maddesi içermeyen bu üretim yöntemi, peynirin doğallığını korur. Merada Beslenen Hayvanlar: Merada otlayan koyunlardan elde edilen süt, doğal otların aroması sayesinde daha kaliteli olur. Bu da peynirin hem lezzetini hem de besin değerini artırır.