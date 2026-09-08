Koyun peyniri katkı sağlıyor: Koyun peyniri neden daha sağlıklıdır? Yayladan peynir olarak soframıza geliyor
Koyun peyniri özellikle Çanakkale, Edirne, Erzincan ve Kırklareli gibi küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu pek çok farklı şehirde üretilir. Yaylalarda taze süt ile lezzetli peynirler üretilir ve bu geleneksel yöntem çok eskilere dayanır. Özel üretilen koyun peynirleri ile hazırlanan yemekler sofralara farklı lezzetlerle geliyor. Koyun peyniri, yüksek protein, kalsiyum ve vitamin oranlarıyla vücut sağlığına ve gelişimine büyük katkı sağlar.