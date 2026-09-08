ABD ordusu korsanlığa devam ediyor! Bir tekne daha batırdılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığına destek verdiğini öne sürdüğü bir tekneye müdahale etti. Askerlerin arama yaptığı tekne, içindekilerin tahliye edilmesinin ardından batırıldı. Operasyon, Washington yönetimine yönelik “korsanlık” ve “yargısız infaz” eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Açıklamada teknenin, uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan araçlara yakıt sağlamak amacıyla “yüzen ikmal istasyonu” olarak faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.
Açıklamada, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle bir tekneye müdahale edildiği belirtildi.
ABD askerlerinin tekneye çıkarak arama yapmasının ardından teknedekilerin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, daha sonra teknenin batırıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, istihbarat bulgularının teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros çetesini "desteklediğini" gösterdiği iddiasına yer verildi.
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.
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