3 katlı bina çöktü! Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Nijerya’nın başkenti Abuja’da üç katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Nijerya’nın başkenti Abuja’da 3 katlı bir binanın çökmesi can kaybına yol açtı. Wuse bölgesindeki enkazda yürütülen çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralıların olduğu bildirildi.
Yetkililer, binanın çökme nedeninin araştırıldığını açıkladı.