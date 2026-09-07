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Dünya 3 katlı bina çöktü! Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Dünya

3 katlı bina çöktü! Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

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3 katlı bina çöktü! Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Nijerya’nın başkenti Abuja’da üç katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nijerya’nın başkenti Abuja’da 3 katlı bir binanın çökmesi can kaybına yol açtı. Wuse bölgesindeki enkazda yürütülen çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralıların olduğu bildirildi.

 

Yetkililer, binanın çökme nedeninin araştırıldığını açıkladı.

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