Kepek nasıl oluşur kepek nasıl gider? Uzun ve kuru saçlarda sadece yarım saatte uygulama ile yok olacak

Kepek nasıl oluşur, kepek nasıl gider başlıklı yazımızda tüm dünyada kadınların ve erkeklerin en yaygın saç problemi kepek oluşumu ve kepek tedavisi konusunda bilgiler paylaşacağız. Saç kepeğinin nedenleri, kişilerin yaşam tarzına, vücut dirençlerine göre değişiklik göstermektedir. Kepek nasıl oluşur’un ve kepek oluşumunun genel nedenleri olarak karşımıza deri hastalıkları, stres, saç derisi yapısı ve yaşam kalitesi yer almaktadır.

Kişinin yaşam kalitesini sekteye uğratan saç kepeklenmesine ne iyi gelir sorusu hemen hemen herkesin hayatında bir kez dahi olsa merak ettiği sorular arasında yer almaktadır.

Kepeği yok etme konusunda başarılı sonuç elde etmek için en önemli detay, kişinin kendisine özel saç kepeklenme nedenini bulmaktır. Gelin şimdi hep birlikte saçta kepek olmaması için ne yapılmalı, saç kepeklenmesi nasıl geçer, saçta kepeğe ne iyi gelir gibi soruların cevaplarını görelim.

Kepek Nasıl Oluşur Kepek Nasıl Giderilir?

Kepek nasıl oluşur sorusunun dünya genelindeki cevabı saç derisindeki ölü deri hücrelerinin bir araya gelerek kullanmasından oluşur. Saç derisindeki ölü hücreler saç dibinde kullanarak tarama işlemi sırasında, saçlara temas halinde, hatta durduk yere bile dökülebilir.

Kepek oluşumu nedenleri arasında;

Saçların çok az taranması,

Saç ve saç derisinin aşırı kuru olması

Ani sıcak ve soğuk hava değişimi

Cilt rahatsızlıkları

Zayıf bağışıklık sistemi ile birlikte bazı hastalıklar ( parkinson, hiv virüsü, nörolojik rahatsızlıklar gibi)

Vitamin eksiklikleri ( d vitamini ve çinko gibi)

Aşırı stresli yaşam şekli

Saç derisinin yapısını bozacak şekilde aşırı sık veya aşırı seyrek yıkamak

Saç derisi rahatsızlıkları

Kimyasal içerikli katkıları olan saç köpüğü, jöle, saç spreyi veya saç şekillendirici kullanmak

Saçta Kepek Olmaması İçin Ne Yapılmalı?

Kepek oluşumu nasıl önlenir?

Saçları günlük olarak taramak

Stresli yaşamdan uzak kalmak

Saçları düzenli yıkamak

Kimyasal içerikli saç bakım ürünleri veya saç şekillendirici kullanmamak

Vitamin desteği almak

Saçları aşırı su sürekli aşırı sıkı bağlamamak

Saçtaki Kepek Nasıl Giderilir?

Saçlardaki kepek nasıl geçer sorusunun en etkili cevabı kepeğin kaynağını tespit ederek o yönde tedavi yapmaktır. Kepek oluşumuna neden olabilecek dış ve iç etkenleri ortadan kaldırdıktan sonra saçlarda hala kepek var ise kepek giderici şampuan kullanabilirsiniz.

Saçtaki kepek nasıl giderilir bitkisel çözümler olarak ise aspirin, elma sirkesi, ağız gargarası, kabartma tozu bitkisel çözümlerden sadece birkaç tanesidir.

Kısa, uzun ve kuru saçlarda kepeği yok etmek için zeytinyağı, hindistan cevizi yağı çay ağacı yağı kullanabilirsiniz.

Yağlı kısa ve uzun saçlarda oluşan kepeği gidermek için ise saç derisindeki aşırı yağlanma problemini ortadan kaldıracak bitkisel ürünler kullanmak yeterli olacaktır. Kabartma tozu, aşırı yağlı saçlarda kullanılabilecek en etkili kepek giderme yollarından bir tanesidir.

Saçtaki Kepek Nasıl Temizlenir, Elma Sirkesi

Elma sirkesinin saç derisinde oluşan mantarların oluşumuna ve oluştuktan sonra çoğalmasına engel olduğu bilinmektedir. Duş bitiminde son durulama suyuna 4/1 oranında incelettiğiniz sirkeli su ile saçlarınızı durulayın. Yarım saat bekledikten sonra temiz su ile durulayın arak saç derinizi kepekten arındıran bilirsiniz.

Kepek Nasıl Gider, Kepeğe Bitkisel Çözüm Kabartma Tozu

Islak saç derisinin aralarına serpiştirin iz kabartma tozu ile saç derinizi ovalayarak masaj yapın. 5 dakikalık masajın ardından şampuan kullanmadan sadece ılık su ile durulayın. Saç derisine uygulanan kabartma tozu saç diplerindeki mantarlaşmayı azaltacaktır.

Aşırı kuru saçlara sahip olanlar kabartma tozu ile saç kepeğini giderme işleminde dikkatli olmalıdır. Saçlara uygulanan kabartma tozu ilk etapta saç diplerini daha da kurutacak, birkaç masaj sonrası saç diplerinde doğal yağ oluşumu nedeniyle kepeksiz yumuşak saçlar karşınıza çıkacaktır.

Saç Kepeğine Kesin Çözüm Aspirin Midir?

Birçok kepek şampuanın içeriğinde etken madde olarak salisilik asit kullanılmaktadır. Aspirin’in içerisinde de yer alan salisilik asitten faydalanmak için toz haline getirilen 2 aspirini şampuanın içerisine ekleyerek saçlara uygulayın. Bir iki dakikalık masaj sonrasında saçları durulayarak tekrar sadece şampuanla yıkayın.

Saç Kepeklerinden Kurtulma Yolları, Ağız Gargarası

Birçok içeriğinde alkol bulunmaktadır. Saç yıkama işlemi sonrası son durulama suyunda alkol bazlı gargara kullanın. Daha sonra saç kremi uygulaması ile saç temizliğini sonlandırın. Mantar karşıtı olan gargaralar saçta neden olan mantarların çoğalmasını önleyerek saçtaki kepek problemi için çözüm olacaktır.

Yukarıda verdiğimiz kepek için bitkisel önerilerin size alerji yapıp yapmadığını önceden tespit etmelisiniz. Bunun için vücudunuzun çok az kısmına bahsettiğiniz ürünleri uygulayarak kızarma, kaşıntı ve yanma olup olmadığını tespit ettikten sonra kullanmalısınız.

Kepek, saç derisindeki ölü hücrelerin normalden daha hızlı yenilenip dökülmesiyle oluşur. Saç derisinde doğal olarak bulunan Malassezia adlı mantar benzeri mikorganizmanın aşırı çoğalması, stres, yanlış kozmetikler ve nemsizlik bu süreci tetikler. Uzun ve kuru saçlarda kepek problemi genellikle saç derisinin nemsiz kalmasından (kuru kepek) kaynaklanır

Kepeğe karşı yarım saat içinde uygulayıp hızlıca sonuç alabileceğiniz en etkili doğal yöntemler ve adımlar şunlardır:

30 Dakikalık Kepek Maskesi TarifleriAşağıdaki maskelerden evinizde malzemesi olan sadece bir tanesini seçip uygulayın:Yoğurt ve Karbonat Maskesi (Hızlı Arındırıcı):Bir kase yoğurda 1 tatlı kaşığı karbonat karıştırın. Saç diplerinize masaj yaparak sürün. 20 dakika bekletip yıkayın. Yoğurt deriyi nemlendirirken, karbonat pullanmayı söker.Elma Sirkesi Toniği (Ph Dengeleyici):Yarım çay bardağı elma sirkesini yarım çay bardağı suyla seyreltin. Saç diplerinize fısfıs yardımıyla veya pamukla uygulayın. 15 dakika bekletip durulayın. Mantar önleyici etkisiyle kepeği hızla hafifletir.Zeytinyağı ve Limon (Nemlendirici ve Temizleyici):2 yemek kaşığı zeytinyağına 1 yemek kaşığı taze limon suyu ekleyin. Saç diplerine yedirin. 20 dakika bekletin. Limon kepeği çözerken, zeytinyağı kurumuş deriyi onarır.

{relation id:2017377 slug:'besleyici-bal-maskeleri-cilt-tipine-gore-yanina-o-katilirsa-kuruyan-ciltleri-derinden-etkileyecek-bala-talep-yagiyor'}

{relation id:2018965 slug:'ev-yapimi-solid-krem-parfum-bu-kez-hindistancevizi-yagi-kullanacagiz-sifa-saciyor-saglikli-tutan-cozum'}