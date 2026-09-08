Selçuk Mızraklı salıverildi
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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarına yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında görevinden uzaklaştırılarak cezaevine gönderilen HDP’li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 7 aradan sonra tahliye edildi. 2019 yerel seçimlerinin ardından belediye imkanlarını terör odağı haline getirdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından jet hızıyla görevinden alınan ve yerine kayyum atanan Mızraklı, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada 9 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
2019 yılından bu yana cezaevinde bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, bugün Edirne Cezaevi'nden tahliye edildi. Yaklaşık 7 yıllık tutukluluğun ardından Edirne Cezaevi’nden çıkan Mızraklı’yı eşi Zeynep Mızraklı ile DEM Parti heyeti karşıladı.
DEM PARTİ HEYETİ KARŞILADI
Heyette DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar yer aldı.
Mızraklı’nın tahliyesinin ardından ilk olarak İstanbul’a gitmesi bekleniyor.
2019'DA GÖREVİNDEN ALINDI
Selçuk Mızraklı, 2019 yerel seçimlerinde HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olarak seçildi.
Mızraklı, İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da görevden alındı ve yerine aynı gün kayyum atandı.
Mızraklı, "terör örgütüne üye olmak" 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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