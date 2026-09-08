Londra'dan tüm dünyaya seslendiler: Barış Zirvesi'nden sorumluluk çağrısı geldi

"Dünya Barışı İçin İnisiyatif Alındı. Entelektüel Kadroların Hemfikir Olduğunu Gördüm" ‘Dünya Barış Zirvesi’nin Resmi sunuculuğunun yanı sıra sahne editörlüğü ve protokol akışını da yöneten Dil Bilimi Uzmanı Derya Şahin, "Tüm dünyanın barışa ihtiyacı var. Benim için büyük bir onurdu. Zira bu buluşma için mini Birleşmiş Milletler Zirvesi diyorlar. Bu isme uygun olarak çok anlamlı çağrılar yapıldı" dedi. Türkçe'nin korunması ve ana dillerin zenginleştirilmesi çalışmalarıyla bilinen Şahin, "Çocukların, kadınların, ihtiyarların hedef alındığı bir dünya, güvenli dünya olamaz. Bu yüzden hiçbir ülke ayırmaksızın tüm dünyaya barış çağrısı yapıldı. Özellikle entelektüel kişilere sorumluluk almaları önerildi. Ben bu çağrıların yerini bulacağına inanıyorum. Sonraki zirvede çok daha farklı bir dünyaya kavuşacağımızı hayal ediyorum" şeklinde konuştu.