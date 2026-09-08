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Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali İstanbul'a dönüyor: İlk kez kısa filimler de yarışacak Piramitlerin üzerinde Ay-Yıldız: Türk Yıldızları Mısır semalarında! 150 yıl yaşamak ile ilgili Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler: Uzun yaşamanın sırrı belli oldu Boşanma davası cinayetle sonuçlandı: Silahlı, döner bıçaklı kavgada 1 ölü, 5 yaralı Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem yönetecek Felç kalınca kolları sıvadı: 200 bin liralık aracı sudan ucuza yaptı! Okullar başladı... Uzmanlar, bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı yaptı! Eksik aşılar mutlaka tamamlanmalı Galatasaray'a gelen çöp transferlerden biriydi! Bakın şimdi ne yapıyor... Londra'dan tüm dünyaya seslendiler: Barış Zirvesi'nden sorumluluk çağrısı geldi
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150 yıl yaşamak ile ilgili Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler: Uzun yaşamanın sırrı belli oldu

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150 yıl yaşamak ile ilgili Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler: Uzun yaşamanın sırrı belli oldu

İnsan ömrünün yakın gelecekte 150 yıla kadar uzayabileceğini belirten bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, "İlaçlarla ilk önce 120 yıl yaşayacağız. Gelecekte hayvanlardan insanlara nakil yapılabilecek. Diyet, nakiller ve bazı ilaçlarla 150 yaşını rahatlıkla buldurabiliriz" dedi. Prof. Dr. Erbaş, bugün bile bir insanın "az kalori ve çok hareket" formülüyle rahatlıkla 100 yıl yaşayabileceğini aktardı. İşte uzun yaşamanın sırrı...

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Foto - 150 yıl yaşamak ile ilgili Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler: Uzun yaşamanın sırrı belli oldu

İnsan ömrünün yakın gelecekte 150 yıla kadar uzayabileceğini belirten bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, "İlaçlarla ilk önce 120 yıl yaşayacağız. Gelecekte hayvanlardan insanlara nakil yapılabilecek. Diyet, nakiller ve bazı ilaçlarla 150 yaşını rahatlıkla buldurabiliriz" dedi. Prof. Dr. Erbaş, bugün bile bir insanın "az kalori ve çok hareket" formülüyle rahatlıkla 100 yıl yaşayabileceğini aktardı.

#2
Foto - 150 yıl yaşamak ile ilgili Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler: Uzun yaşamanın sırrı belli oldu

Orta Çağ'dan günümüze ölüm sebeplerinin köklü bir değişim geçirdiğini belirten Erbaş, doğru yaşam stratejileri ve gelişen tıp sayesinde artık 150 yıl yaşamanın imkansız olmaktan çıktığını söyledi.

#3
Foto - 150 yıl yaşamak ile ilgili Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler: Uzun yaşamanın sırrı belli oldu

Geçmişte basit hastalıkların kitlesel ölümlere yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Oytun Erbaş, "Basit enfeksiyonlar insanı öldürüyor. Bunlar ne? Kulak enfeksiyonu, sinüzitler, zatürre insanı öldürüyor, böbrek iltihapları öldürüyor. İnsanların Orta Çağ'da en büyük ölüm sebebi enfeksiyondu" ifadelerini kullandı. Altyapı sistemlerinin insan sağlığı üzerindeki hayati etkisine değinen Erbaş, "Lağım sistemi yok, kanalizasyon yok, bütün dışkı sokağa atılıyor. Kanalizasyonun gelişmesiyle bir anda kolera ve ishaller azaldı, o dönemlerin en büyük belası olan veba azaldı. Demek ki burada ikinci faktör sanitasyon dediğimiz hijyen şartlarının artması ve el yıkama alışkanlığının oluşmasıdır" dedi.

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Foto - 150 yıl yaşamak ile ilgili Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler: Uzun yaşamanın sırrı belli oldu

Tıbbi gelişmelerin kronik hastalıkları kontrol altına aldığını belirten Erbaş, "Tıbbi gelişmeler sayesinde artık tansiyon bir problem olmaktan çıktı. Toplumun üçte biri hipertansiyon hastasıyken tansiyon ilaçlarının gelişmesi bu sorunu çözdü. Yine şeker hastalığında insülinin bulunması ömrü uzatan devrimsel bir adım oldu" şeklinde konuştu.Mide hastalıklarındaki değişime de dikkat çeken Erbaş, "Eskiden mide kanaması ve mide ameliyatları vardı, şimdi bunlar neredeyse bitti. Antasitlerin ve mide ilaçlarının çıkmasıyla insanlar rahatladı. Demek ki ilaçlar insan ömrü için çok büyük bir faktördür" ifadelerini kullandı. Yakın geleceğin tıp teknolojileri hakkında öngörülerde bulunan Oytun Erbaş, "İlaçlarla ilk önce 120 yıl yaşayacağız. Sonra böbrek ve kalp nakilleri artacak. Nakli önleyen en önemli şey kan grubu uyumsuzluğuydu ancak hayvanlarda genetik modifikasyonlarla kan grupları siliniyor. Gelecekte hayvanlardan insanlara nakil yapılabilecek. Diyet, nakiller ve bazı ilaçlarla 150 yaşını rahatlıkla bulabiliriz" dedi. Yaşam tarzının biyolojik yaşlanma üzerindeki etkilerini sıralayan Erbaş, "Uzun yaşamda en temel şey çok kalorinin hızlı öldürdüğüdür. Kaloriyi kısınca ömür uzuyor. DNA'nın tamir edildiği dönem olan uykuda iyi dinlenmek, sebze ağırlıklı beslenmek ve özellikle soğan, yoğurt, kefir gibi fermente gıdaları tüketmek gerekiyor" şeklinde konuştu. Fiziksel aktivitenin önemine de değinen Erbaş, "Aktif hayat olmalı. Günde spor da yapabilirsiniz ama merdiven çıkmak ya da cam silmek gibi günlük aktif hareketler spor kadar hatta ondan daha değerlidir. Bugün bir insan çok rahat 100 sene yaşayabilir" ifadelerini kullandı. kaynak: Ahaber

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