Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Rusya-Ukrayna savaşının tarafı olan iki ülkenin vatandaşları bu kez Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alanya'da karşı karşıya geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Payallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde Rus ve Ukraynalı tatilciler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

SAVAŞIN GERİLİMİ ALANYA'DAKİ OTELE TAŞINDI

Edinilen bilgilere göre otelde konaklayan Rusya ve Ukrayna vatandaşları arasında sözlü tartışma çıktı.

İki ülke arasında devam eden savaşın gölgesinde yaşanan tartışmada tansiyon hızla yükseldi. Sözlü atışmanın kontrolden çıkması üzerine taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.

Tatil için geldikleri Alanya'da karşı karşıya gelen Rus ve Ukraynalı turistlerin tartışması kısa süre içerisinde fiziksel kavgaya dönüştü.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Kavganın büyümesiyle otelde hareketli anlar yaşandı.

Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla müdahale ettiği sırada otel çalışanları araya girdi. Personel, öfkeli tatilcileri birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Kavganın devam etmesini engellemeye çalışan çalışanlar, tarafları güçlükle ayırabildi.

OTEL ÇALIŞANLARI ARAYA GİRDİ

Yaşanan arbede otelde bulunan diğer turistlerin de dikkatini çekti.

Çalışanların yoğun müdahalesinin ardından Rus ve Ukraynalı tatilciler birbirlerinden uzaklaştırıldı ve olay daha fazla büyümeden sona erdirildi.

Türkiye'nin her yıl her iki ülkeden de milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan önemli turizm merkezlerinden Antalya'da yaşanan kavga, Rusya-Ukrayna savaşının toplumlar üzerindeki geriliminin turistik bir tesiste dahi kendisini gösterebildiğini ortaya koydu.

KAVGA KAMERADA

Otelde yaşanan hareketli dakikalar çevrede bulunan tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde tarafların birbirleriyle kavga ettiği ve otel çalışanlarının araya girerek grupları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

OTEL YÖNETİMİ İNCELEME BAŞLATTI

Tarafların sakinleştirilmesinin ardından otelde durum normale döndü.

Otel yönetiminin Rus ve Ukraynalı tatilciler arasında yaşanan olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.