  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müstehcenlik soruşturmasında yeni gelişme: Ahlaksız hesaplar kapatıldı “Depremzedelere yardım” dediler ama yıllardır depoda çürütmüşler! AHBAP’a suçüstü Sanık iş adamından flaş sözler: İmamoğlu ve şürekası külliyen zarar İran’dan ABD’ye büyük rest! ‘Sizin şirketleriniz de savunmasız durumda’ Parti çatısı altındaki isimler ilk kez bir araya geldi YP’li vekil ve başkanlar Bilecik’te buluştu Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti! Zulüm devam ediyor! İşgalci İsrail Müslümanların evini böyle yıktı O ilimizde yürekler ağızlara geldi! Yol çöktü, köyler suya ve doluya teslim oldu Bugün ifade verecek! Davutoğlu için hesap vakti Sapık dernekler tek tek kapatılsın
Gündem Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi
Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın gerilimi bu kez Antalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Alanya’da kendisini gösterdi. 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Rus ve Ukraynalı tatilciler arasında başlayan sözlü tartışma bir anda tekmeli kavgaya dönüştü. Otel çalışanları tarafları ayırabilmek için büyük çaba harcarken yaşananlar diğer tatilcilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Rusya-Ukrayna savaşının tarafı olan iki ülkenin vatandaşları bu kez Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alanya'da karşı karşıya geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Payallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde Rus ve Ukraynalı tatilciler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

SAVAŞIN GERİLİMİ ALANYA'DAKİ OTELE TAŞINDI

Edinilen bilgilere göre otelde konaklayan Rusya ve Ukrayna vatandaşları arasında sözlü tartışma çıktı.

İki ülke arasında devam eden savaşın gölgesinde yaşanan tartışmada tansiyon hızla yükseldi. Sözlü atışmanın kontrolden çıkması üzerine taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.

Tatil için geldikleri Alanya'da karşı karşıya gelen Rus ve Ukraynalı turistlerin tartışması kısa süre içerisinde fiziksel kavgaya dönüştü.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Kavganın büyümesiyle otelde hareketli anlar yaşandı.

Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla müdahale ettiği sırada otel çalışanları araya girdi. Personel, öfkeli tatilcileri birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Kavganın devam etmesini engellemeye çalışan çalışanlar, tarafları güçlükle ayırabildi.

OTEL ÇALIŞANLARI ARAYA GİRDİ

Yaşanan arbede otelde bulunan diğer turistlerin de dikkatini çekti.

Çalışanların yoğun müdahalesinin ardından Rus ve Ukraynalı tatilciler birbirlerinden uzaklaştırıldı ve olay daha fazla büyümeden sona erdirildi.

Türkiye'nin her yıl her iki ülkeden de milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan önemli turizm merkezlerinden Antalya'da yaşanan kavga, Rusya-Ukrayna savaşının toplumlar üzerindeki geriliminin turistik bir tesiste dahi kendisini gösterebildiğini ortaya koydu.

KAVGA KAMERADA

Otelde yaşanan hareketli dakikalar çevrede bulunan tatilciler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde tarafların birbirleriyle kavga ettiği ve otel çalışanlarının araya girerek grupları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

OTEL YÖNETİMİ İNCELEME BAŞLATTI

Tarafların sakinleştirilmesinin ardından otelde durum normale döndü.

Otel yönetiminin Rus ve Ukraynalı tatilciler arasında yaşanan olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Rusya'dan Karadeniz'de hedefe tam isabet! Ukrayna'ya silah taşıyan 2 gemi vuruldu!
Rusya'dan Karadeniz'de hedefe tam isabet! Ukrayna'ya silah taşıyan 2 gemi vuruldu!

Gündem

Rusya'dan Karadeniz'de hedefe tam isabet! Ukrayna'ya silah taşıyan 2 gemi vuruldu!

Güvenlik Servisi'nin merkezine İHA saldırısı Ukrayna’nın gözü kulağı vuruldu
Güvenlik Servisi'nin merkezine İHA saldırısı Ukrayna’nın gözü kulağı vuruldu

Gündem

Güvenlik Servisi'nin merkezine İHA saldırısı Ukrayna’nın gözü kulağı vuruldu

Ukrayna kırmızı bültenle arıyordu: Otel odasında paketlendi
Ukrayna kırmızı bültenle arıyordu: Otel odasında paketlendi

Gündem

Ukrayna kırmızı bültenle arıyordu: Otel odasında paketlendi

Kremlin'den zirve açıklaması! Masada Ukrayna vardı
Kremlin'den zirve açıklaması! Masada Ukrayna vardı

Dünya

Kremlin'den zirve açıklaması! Masada Ukrayna vardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23