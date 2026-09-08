  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP’den "Türkiye’nin Nüfus Vizyonu" raporu! İşte nüfusu artıracak 11 maddelik formül Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Türkiye ile dost olanlar kazanacak Suriye, Arap Birliği toplantısında duyurdu! ABD ile müzakeredeyiz İsrail hatlardan çekilecek 'Bu kadar Toyota'yı DAEŞ'E kim verdi?' Tekin, ‘partinin sigortası’ diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu genel başkanlığa aday Taylan Özgüven'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi! İşte ilk sözleri... Ahmet ve Hülya Gökçek çifti ifade vermek üzere Adliyede Gökyüzünde tehdit varsa, karşısında ‘O’ var Aselsan’ın Gürz’ü sahaya indi Rüşvet skandalında şok itiraf: CHP’li Tanju ruhsat için bakın ne kadar istemiş
Dünya Siyonist kafa ortalığı karıştırıyor! Tansiyon yükseltecek çağrı
Dünya

Siyonist kafa ortalığı karıştırıyor! Tansiyon yükseltecek çağrı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siyonist kafa ortalığı karıştırıyor! Tansiyon yükseltecek çağrı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden gelen ürünlere yaptırım uygulamaya hazırlandığı belirtilen İngiltere’ye karşı Malvinas (Falkland) Adaları üzerinden karşılık verilmesini istedi. Ben-Gvir, Netanyahu’ya adalar üzerindeki Arjantin egemenliğini tanıma çağrısında bulundu.

İngiltere’nin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ithal edilen ürünlere yaptırım uygulamayı planladığı yönündeki haberler, İsrail hükümetinin aşırı sağcı üyelerinin tepkisini çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, İsrail’in Falkland Adaları’nı İngiltere’nin işgali altındaki Arjantin toprağı olarak tanımasının zamanının geldiğini savundu.
Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in, Falkland Adaları'nın işgal altındaki Arjantin toprağı olduğunu ve İngilizler tarafından Arjantin halkından güç kullanılarak çalındığını kamuoyuna açıklama zamanı geldiğini" iddia etti.

İsrailli aşırı sağcı bakan, "İngiltere'nin ada topraklarını sadece işgal etmekle yetinmeyip burada petrol araması yaptığını ve Arjantin halkından para çaldığını" da öne sürdü.

Ben-Gvir, Netanyahu'yu Falkland Adaları üzerindeki Arjantin egemenliğini tanımaya ve işgal devam ettiği sürece İngiltere'ye yaptırım uygulamaya çağırdı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de daha önce yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelecek mallara yaptırım uygulayacağı yönündeki haberlerin ardından İngiltere'nin İsrail Büyükelçisi Simon Walters'i derhal sınır dışı etme çağrısı yapmıştı.

Falkland Adaları

Falkland Adaları'nın egemenlik statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır sorun oluşturuyor.

İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği 12 bin kilometrekarelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dışişlerinde İngiltere'ye bağlı.

Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendilerine miras kaldığını savunuyor.

2 Nisan 1982'de tarihe "Falkland Savaşı" olarak geçen, 6 hafta süresince karşılıklı kayıpların verildiği savaştan İngilizler galip ayrılmıştı.

Halk, İngiltere'ye bağlı kalmak istiyor

Arjantin ve İngiltere'nin egemenliği konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık yaşadığı Falkland Adaları'nda 2013'te referandum yapılmıştı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 99,8'i "Evet" yanıtını vermişti.

Siyonist işgalciler geri çekiliyor! ABD baskısıyla köşeye sıkışan Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!
Siyonist işgalciler geri çekiliyor! ABD baskısıyla köşeye sıkışan Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!

Gündem

Siyonist işgalciler geri çekiliyor! ABD baskısıyla köşeye sıkışan Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı!

Siyonist İsrail’den aşağılık katliam! 2 bebek, 2 sağlıkçı 11 can şehit oldu
Siyonist İsrail’den aşağılık katliam! 2 bebek, 2 sağlıkçı 11 can şehit oldu

Dünya

Siyonist İsrail’den aşağılık katliam! 2 bebek, 2 sağlıkçı 11 can şehit oldu

Londra’daki konferansta ‘skandal’ sözler! Siyonist Bengio’yu "Kürtlerin annesi" ilan etti.
Londra’daki konferansta ‘skandal’ sözler! Siyonist Bengio’yu “Kürtlerin annesi” ilan etti.

Gündem

Londra’daki konferansta ‘skandal’ sözler! Siyonist Bengio’yu “Kürtlerin annesi” ilan etti.

Tıpkı dostu Netanyahu gibi… Siyonist Zelenskiy yine sivilleri vurdu
Tıpkı dostu Netanyahu gibi… Siyonist Zelenskiy yine sivilleri vurdu

Gündem

Tıpkı dostu Netanyahu gibi… Siyonist Zelenskiy yine sivilleri vurdu

Siyonistler ibadethaneyi bastı! Namazdaki Filistinlilere bomba
Siyonistler ibadethaneyi bastı! Namazdaki Filistinlilere bomba

Gündem

Siyonistler ibadethaneyi bastı! Namazdaki Filistinlilere bomba

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23