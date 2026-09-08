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Piramitlerin üzerinde Ay-Yıldız: Türk Yıldızları Mısır semalarında!

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AA Giriş Tarihi:

Piramitlerin üzerinde Ay-Yıldız: Türk Yıldızları Mısır semalarında!

Türk Yıldızları, Mısır’daki “El Alamein International Airshow” kapsamında piramitlerin üzerinde gerçekleştirdiği akrobasi gösterisiyle gökyüzünde görsel şölen sundu.

#1
Foto - Piramitlerin üzerinde Ay-Yıldız: Türk Yıldızları Mısır semalarında!

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından, Türk Yıldızları'nın Mısır'da gerçekleştirdiği gösteriye ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

#2
Foto - Piramitlerin üzerinde Ay-Yıldız: Türk Yıldızları Mısır semalarında!

"Dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür. Mısır'da gerçekleştirilen 'El Alamein International Airshow' kapsamında gökyüzüne yükselen Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, dünyanın en görkemli tarihi miraslarından Mısır Piramitleri'nin üzerinde unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

#3
Foto - Piramitlerin üzerinde Ay-Yıldız: Türk Yıldızları Mısır semalarında!

Binlerce yıllık tarihin semalarında Ay Yıldızın izini bırakan Türk Yıldızları, eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı. Tarih yerde, Türk Yıldızları göklerde."

#4
Foto - Piramitlerin üzerinde Ay-Yıldız: Türk Yıldızları Mısır semalarında!

Paylaşımda, Mısır Piramitleri üzerindeki gösteri uçuşundan görüntüler de yer aldı.

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