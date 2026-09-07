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Gündem İşgalci İsrail yargısından Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri’ye skandal kumpas! Şok iddialar mahkemede çöktü!
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İşgalci İsrail yargısından Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri’ye skandal kumpas! Şok iddialar mahkemede çöktü!

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İşgalci İsrail yargısından Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri’ye skandal kumpas! Şok iddialar mahkemede çöktü!

İsrail’in Kudüs’teki Sulh Mahkemesi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri hakkında "kışkırtma" suçlamasıyla hazırlanan düzmece iddianamede tanıkları dinlemeye başladı. İlerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen Şeyh Sabri'nin yokluğunda devam ettirilen duruşmada, İsrail Başsavcılığı'nın taziye ziyaretlerini bile "suç" gibi göstermeye çalışan uydurma tanık hamlesi savunmanın sert itirazıyla yerle bir oldu.

İsrail’in Kudüs’teki Sulh Mahkemesi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri hakkında İsrail Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında tanıkların dinlenmesine ilişkin ilk duruşmayı gerçekleştirdi.

Şeyh Sabri’nin savunma ekibi, duruşmanın ardından yayımladığı açıklamada, İsrail Başsavcılığına ait tanıklardan birinin dinlendiğini ve savunmanın değerlendirmesine göre söz konusu tanığın Şeyh Sabri’nin taziye evlerine katılımını ve yaptığı açıklamaları suç unsuru olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

Savunma ekibi, “kışkırtma” suçlamasıyla uzun süren duruşmada tanığın sunduğu ifadeye itiraz ettiklerini açıkladı.

Savunmaya göre söz konusu ifade genel nitelikteydi, suçlamaların dayandığı somut olaylarla​​​​​​​ doğrudan bağlantılı veya ilgili değildi ve ayrıca tanıkların dinlenmesine ilişkin yürürlükteki usul ve hukuk kurallarına aykırılık taşıyordu.

Açıklamaya göre mahkeme, savunma ekibinin itirazını kabul ederek söz konusu tanığın dinlenmesine son verdi.

 

Mahkeme, davayı erteleyerek bir sonraki duruşmanın 23 Kasım 2026 tarihinde yapılmasına karar verdi.

Savunma ekibi, Şeyh İkrime Sabri’nin sağlık durumu nedeniyle duruşmaya katılmadığını, ancak mahkemenin onun yokluğuna rağmen yargılamaya devam etme kararı aldığını belirtti.

- Yüksek İslam Heyeti: Dava “geçersiz”

Ayrı bir açıklama yayımlayan Kudüs Yüksek İslam Heyeti, Şeyh İkrime Sabri’nin yargılanmasını kınayarak davayı “geçersiz” olarak nitelendirdi ve kendisi hakkında yürütülen işlemleri tanımadığını vurguladı.

Heyet, açıklamasında davanın Müslüman din adamlarına yönelik bir müdahale ve İslami inançlara yönelik bir saldırı teşkil ettiğini savundu.

Heyet ayrıca Şeyh Sabri’nin Mescid-i Aksa konusundaki tutumlarında “kararlı olduğunu” vurguladı.

Heyet, Şeyh Sabri’nin Mescid-i Aksa’yı savunma ve bu konudaki kararlı duruşunu sürdürmesinin bedelini ödediğini belirterek, kendisine yönelik takip ve baskıların tutumlarından vazgeçmesini sağlayamayacağını ifade etti.

 

Açıklamada ayrıca, Şeyh Sabri’nin maruz kaldığı uygulamalar karşısında “sahada tek başına durduğu” ve yaşadığı sıkıntı, kuşatma, tehdit ve kendisine yönelik sürekli takip ve soruşturmalara rağmen Mescid-i Aksa’yı savunan ve “hakikati yüksek sesle dile getiren kişi” olduğu ifade edildi.

Heyet, Arap ve İslam dünyasına Şeyh Sabri’ye destek olma ve kendisine yönelik “haksız takibin ve devam eden ihlallerin” durdurulması için çalışma çağrısında bulundu.

Ayrıca insan hakları kuruluşları ile medya kuruluşlarını, onun davasını takip etmeye ve İsrail hükümetinin gerçekleştirdiği ileri sürülen ihlaller, hukuki emsaller ve devam eden tırmanış karşısında onu yalnız bırakmamaya çağırdı.

Heyet, Şeyh Sabri hakkında alınan ve uygulanan tedbirlerin, açıklamaya göre, onun konumunu sarsamayacağını veya kararlılığını zayıflatamayacağını, aksine, ifadesiyle, Mescid-i Aksa konusundaki tutumlarına daha da bağlı kalmasına ve kararlılığını artırmasına yol açacağını vurguladı.

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