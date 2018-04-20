Canlı yayında flaş çıkış: Muhafazakar Kürtler rahatsız Saadet'e yönelebilirler
Erken seçim kararı sonrası ekranların bir numaralı gündem konusu 24 Haziran seçimleri olmuş durumda. Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.Vahap Coşkun katıldığı bir televizyon programında "Muhafazakar Kürtler MHP'yle kurulan ittifaktan rahatsız Saadet Partisi'ne yönelebilirler" dedi.20 Nisan 2018 Cuma 22:38
Erken seçim kararı sonrası ekranların bir numaralı gündem konusu 24 Haziran seçimleri olmuş durumda. Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.Vahap Coşkun katıldığı bir televizyon programında "Muhafazakar Kürtler MHP'yle kurulan ittifaktan rahatsız Saadet Partisi'ne yönelebilirler" dedi.
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