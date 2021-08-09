Canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili son anket açıklandı

Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu CNNTürk Masası programına eski Devlet Bakanı Masum Türker ile birlikte, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gazeteci Melik Yiğitel, Hakan Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı ile birlikte Hilmi Taştemir katıldı.

Programda Hakan Bayrakçı CHP'nin bugünkü yönetiminin dünya demokrasi tarihinde en fazla mağlubiyet almasına rağmen hala görevlerini korumalarıyla rekorları elinde bulundurduğunu dile getirdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili son olarak ismi geçen AK Parti iktidarı döneminde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili de gazeteci Melik Yiğitel açıklamalarda bulunurken Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında adaylığını koymayacağını söyledi.

Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Taştemir, Temmuz'un 15'inde yaptıkları açık uçlu ankette aldıkları sonuçları canlı yayında açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kamuoyunun gündeminde ismi geçen adayların aldıkları oylar şöyle:

Açık uçlu sorulara verilen cevaplar:

2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleride kime oy verirsiniz?

Recep Tayyip Erdoğan: 41.7

Mansur Yavaş 14.7

Ekrem İmamoğlu 8.2

(son tartışmalar ve kendi adaylığının gündeme gelmesinden sonra)

Kemal Kılıçdaroğlu 7.7

Meral Akşener 5.9

Selahattin Demirtaş 5.4

Abdullah Gül 1.1

Ali Babacan 0.08