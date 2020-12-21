CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlattı
Üniversiteler ve üniversiteler etrafındaki öğrencilerin yaşam alanlarına ilişkin bir süredir kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Prof.Dr.Naki Erdemir, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında üniversitelerde yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, gündeme ilişkin önemli konu başlıkları masaya yatırılmaya devam ediliyor.
Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında üniversitelerde yaşananlara ilişkin bomba açıklamalarda bulundu.
Yeni Akit YouTube kanalımıza abone oldunuz mu?
Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.
Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=GSQ78gJsQ2g&feature=youtu.be