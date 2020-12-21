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Gündem CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlattı
Gündem

CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlattı

Üniversiteler ve üniversiteler etrafındaki öğrencilerin yaşam alanlarına ilişkin bir süredir kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Prof.Dr.Naki Erdemir, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında üniversitelerde yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:10:00 - 2020-12-21 22:43:28
CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlattı

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, gündeme ilişkin önemli konu başlıkları masaya yatırılmaya devam ediliyor.

Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında üniversitelerde yaşananlara ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. 

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Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=GSQ78gJsQ2g&feature=youtu.be

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hikmet T

Bizim üniversitelerimiz maalesef DHKP-C gibi terör örgütlerinin, Goethe Institut adi verilen ajanlik kompleksinin yuvasi haline dönmüs ve burada "vatan haini seri üretime" gecilmistir. Ve bunu on yillardir yapiyorlar.
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mahir

Şu haber anlayışınızı terketmezseniz doğduğu günden beri taip ettiğim gazeteyi ben terkedeceğim. müslümanın zamanını calmak haram değil mi? sizin öyle bir derdiniz mi ? derdiniz ne ?
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