CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” diyen avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yepyeni bomba açıklamalar
Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ve avukat Serhat Pak tarafından Türk medyasında ilk kez açıkladığı birçok bilginin açıklandığı “Ülke Gündemi”nde yine bomba konularla karşınızdayız. Türkiye’nin önemli hukukçularından Serhat Pak, FETÖ’nün cezaevi yapılanması ve “cezaevi imamı”nın kim olduğuna ilişkin canlı yayında bomba açıklamalar…
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışındaki FETÖ ile mücadelede önemli katkıları bulunan avukat Serhat Pak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” canlı yayınında FETÖ’nün cezaevi yapılanmasına yönelik bomba açıklamalarda bulunuyor.
Sözde gazeteci Nedim Şener’in “emek hırsızlığını” deşifre ettik!
yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programımızda yayınlanan ve Türkiye’de ilk kez 5 Aralık’ta açıkladığımız “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” haberimiz, sözde gazeteci Nedim Şener tarafından “bilgi, fikir ve emek hırsızlığı” yapılarak, sanki ilk kez kendisi açıklıyormuş gibi kamuoyuna yansıtmıştı. Deşifre olunca hızını alamayan Nedim Şener, bize "Paçavra" diyerek kendi ahlak yoksunluğunu bir kez daha ortaya koydu.
Nedim Şener’in “bilgi, fikir ve emek hırsızlığını” deşifre eden yayınımızı izlemek için tıklayın:
https://www.youtube.com/watch?v=EcppDjE8Jlc&feature=youtu.be
Avukat Serhat Pak’tan yepyeni bomba bilgiler...
Türkiye’de ilk kez 5-6 Aralık’ta iki kez üst üste yaptığımız yayınlarda “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” açıklamasında bulunan avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yine bomba açıklamalar…
Canlı Yayınımızı İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=YqqRZV5NTmI&feature=youtu.be