CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” diyen avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yepyeni bomba açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışındaki FETÖ ile mücadelede önemli katkıları bulunan avukat Serhat Pak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” canlı yayınında FETÖ’nün cezaevi yapılanmasına yönelik bomba açıklamalarda bulunuyor.

Sözde gazeteci Nedim Şener’in “emek hırsızlığını” deşifre ettik!

yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programımızda yayınlanan ve Türkiye’de ilk kez 5 Aralık’ta açıkladığımız “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” haberimiz, sözde gazeteci Nedim Şener tarafından “bilgi, fikir ve emek hırsızlığı” yapılarak, sanki ilk kez kendisi açıklıyormuş gibi kamuoyuna yansıtmıştı. Deşifre olunca hızını alamayan Nedim Şener, bize "Paçavra" diyerek kendi ahlak yoksunluğunu bir kez daha ortaya koydu.

Nedim Şener’in “bilgi, fikir ve emek hırsızlığını” deşifre eden yayınımızı izlemek için tıklayın:

https://www.youtube.com/watch?v=EcppDjE8Jlc&feature=youtu.be

Avukat Serhat Pak’tan yepyeni bomba bilgiler...

Türkiye’de ilk kez 5-6 Aralık’ta iki kez üst üste yaptığımız yayınlarda “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” açıklamasında bulunan avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yine bomba açıklamalar…

Canlı Yayınımızı İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=YqqRZV5NTmI&feature=youtu.be