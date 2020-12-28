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Gündem CANLI YAYIN! 70 yıldır Lübnan’da yaşayan Filistinli Mülteciler neden yok sayılıyor? İşte tüm gerçekler...
Gündem

CANLI YAYIN! 70 yıldır Lübnan’da yaşayan Filistinli Mülteciler neden yok sayılıyor? İşte tüm gerçekler...

Lübnan’da 70 yıldır sürgün hayatı yaşayan Filistinli mültecilerin çığlığını sözde “barış ve demokrasi” uygulayıcıları duymamaya devam ediyor. Peki, 70 yıldır yok sayılan Lübnan’daki mülteciler neler yaşıyorlar. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı canlı yayında tüm ayrıntıları anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:10:00 -
CANLI YAYIN! 70 yıldır Lübnan’da yaşayan Filistinli Mülteciler neden yok sayılıyor? İşte tüm gerçekler...

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA  

yeniakit.com.tr ekranlarında izleyecilerle buluşan “Ülke Gündemi”nde, yine çok önemli bir konu masaya yatırılıyor. 70 yıldır sürgün hayatı yaşayan Filistinlilerin insanlık dramı canlı yayında konuşuluyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=17KaJR2Rz0s&feature=youtu.be

 

 

 

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