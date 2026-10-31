Mısır’da feci kaza! Minibüs TIR’la çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Mısır’ın Giza vilayetinde yolcu taşıyan minibüs ile TIR’ın çarpışması faciaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 24 kişi yaralandı. Yaralılardan 10’unun sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Mısır’dan çok sayıda can kaybının yaşandığı trafik kazası haberi geldi. Başkent Kahire’nin batısındaki Giza vilayetine bağlı 6 Ekim ilçesinde yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı.
Şiddetli çarpışmanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve acil müdahale ekibi sevk edildi.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ilk bilgilere göre kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
10 YARALININ DURUMU CİDDİ
Sağlık Bakanlığı, hastaneye kaldırılan 24 yaralıdan 10’unun sağlık durumunun ciddi olduğunu açıkladı.
Kazanın, 6 Ekim ilçesinin 2. bölgesinde Orta Çevre Yolu ile Dabaa Yolu’nun kesiştiği kavşakta meydana geldiği bildirildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yetkililer, minibüs ile TIR’ın hangi nedenle çarpıştığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.
Can kaybının artmasından endişe edilirken yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.