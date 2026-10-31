Hasidik Yahudiler İzmir'den sonra İstanbul'da ortaya çıktı: Gece yarısı benzinlikte garip ritüel
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'de sokak ortasında zıplarken kaydedilen görüntülerle sosyal medyada gündem olan geleneksel kıyafetli Hasidik Yahudi gruplar, bu kez İstanbul'da boy gösterdi. Beyoğlu Hasköy'deki bir akaryakıt istasyonunda gece yarısı araçlarıyla duran grubun ritüel adı altında kafa sallayarak yaptığı garip hareketler çevredeki vatandaşların tepki ve şaşkınlığına neden oldu. Grubun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçim yenilgisini kutlamak için bu sokak şovlarını sergilediği öne sürüldü.
Daha önce İzmir'de sokak ortasında zıplarken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran geleneksel kıyafetli Yahudi gruplar, bu kez İstanbul sokaklarında boy gösterdi.
GECE YARISI BENZİNLİKTE GARİP KUTLAMA
Olay, Beyoğlu Hasköy Keçeci Piri Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde yaşandı. Lüks araçlarıyla istasyona yanaşan geleneksel giysili grup üyeleri araçlarından indi. Grubun içinden bir kişinin benzinliğin köşesine geçerek ritüel benzeri hareketlerle kafa sallayıp kutlama yapması çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına neden oldu.
NETANYAHU İDDİASI VE İSTANBUL TURU
Hasidik Yahudiler olduğu öne sürülen grubun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçimlerde beklentilerin altında kalmasını ve yenilgisini kutlamak amacıyla bu hareketleri yaptığı iddia edildi. İzmir ve Beyoğlu'nun ardından aynı grubun İstanbul'un Üsküdar ilçesinde de benzer şekilde görüntülendiği öğrenildi. Sıra dışı anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
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