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Gündem Gazeteci Ece Sevim açıkladı: Sarıgül neden sürekli çocuklar için TikTok videosu çekiyordu?
Gündem

Gazeteci Ece Sevim açıkladı: Sarıgül neden sürekli çocuklar için TikTok videosu çekiyordu?

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Gazeteci Ece Sevim, Mustafa Sarıgül'ün özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Roblox'un yeniden açılması için peş peşe yaptığı sosyal medya paylaşımlarını gündeme taşıdı. Sarıgül'ün videolarından kesitler paylaşan Sevim, “Çocukları çocuk takipçisi üzerinden bir ağ mı kuruldu acaba?” sorusunu yöneltti. Sevim'in sözleri kamuoyunda tartışma çıkartacak nitelikte iddia ve sorgulamalar içeriyor.

Gazeteci Ece Sevim, Mustafa Sarıgül'ün geçmişte sosyal medya üzerinden yaptığı ve özellikle çocuklara seslendiği Roblox paylaşımlarını yeniden gündeme getirdi.

Sevim, yayınladığı videoda Sarıgül'ün Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılması için yaptığı çok sayıdaki paylaşımı arka arkaya göstererek, bu paylaşımların neden bu kadar yoğun şekilde yapıldığının sorgulanması gerektiğini belirtti.

“SARIGÜL YAYINLARI NEDEN SÜREKLİ ÇOCUKLARI HEDEF ALIYORDU?”

Sevim, Sarıgül'ün sosyal medya yayınlarıyla ilgili dikkat çeken sorular yöneltti.

Videoda yer alan alt yazılarda Sevim'in, Sarıgül'ün Roblox'un açılması için Ankara'da Meclis'e kadar konuyu taşıdığını hatırlattığı görülüyor.

Sevim, Sarıgül'ün çocuklara yönelik paylaşımlarının sıklığını sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Çocukları çocuk takipçisi üzerinden bir ağ mı kuruldu acaba?”

Sevim'in bu sözleri bir iddia ve soru niteliği taşırken, videoda bunu doğrulayacak bağımsız bir delil sunulmuyor.

“SEVGİLİ ÇOCUKLAR...” DİYEREK SESLENMİŞ

Ece Sevim'in videosunda Mustafa Sarıgül'ün geçmişte yayınladığı çok sayıda Roblox videosundan da kesitlere yer verildi.

Sarıgül'ün bir paylaşımında çocuklara doğrudan “Sevgili çocuklar” diye seslendiği, ardından Roblox'un yeniden erişime açılması için çalışmalar yürüttüğünü anlattığı görülüyor.

Başka bir videoda ise Sarıgül, “23 Nisan'da Roblox açılsın mı?” ifadelerinin yer aldığı bir içerikle çocuklara sesleniyor.

ROBLOX İÇİN BİNA ÖNÜNE KADAR GİTMİŞ

Videoda Sarıgül'ün Roblox'un yeniden açılması talebiyle yaptığı başka paylaşımlar da peş peşe gösteriliyor.

Bir görüntüde Roblox tabelasının bulunduğu binanın önüne giden Sarıgül'ün;

“Bak Roblox, bak Roblox, buraya kadar geldim”

dediği görülüyor.

Aynı görüntülerde “Roblox açılacak, çocuklar mutlu olsun” mesajı yer alıyor.

Sarıgül başka bir paylaşımında ise çocuklara hitaben “Aç benim çocuklarımı, sökerim” ifadelerini kullanıyor.

“ROBLOX OYUNUNUZU ER YA DA GEÇ GERİ ALACAĞIZ”

Videoda yer verilen bir diğer Sarıgül paylaşımında ise şu mesaj dikkat çekiyor:

“Roblox oyununuzu er ya da geç geri alacağız. Çok geç değil.”

Başka görüntülerde Sarıgül'ün kar üzerine “ROBLOX AÇILSIN” yazdırdığı ve Roblox karakterleriyle birlikte çekim yaptığı görülüyor.

Bu paylaşımlarda “Roblox açılsın, çocuklarda sabır kalmadı” ifadeleri de kullanılıyor.

ECE SEVİM'DEN DİKKAT ÇEKEN SORU

Sarıgül'ün aylar boyunca Roblox ve çocuklar üzerine yaptığı paylaşımları arka arkaya sıralayan Ece Sevim, bu yoğun ilginin nedenini sorguladı.

Sevim'in videosundaki temel soru ise şu oldu:

Sarıgül neden sürekli çocuklar için sosyal medya videoları çekiyordu ve bu kadar yoğun biçimde çocuk takipçilere sesleniyordu?

Sevim'in ortaya attığı sorular ve değerlendirmeler kendisine ait olup, videoda Sarıgül'ün çocuklara yönelik suç teşkil eden bir faaliyette bulunduğunu kanıtlayan herhangi bir bilgi veya belge sunulmuyor.

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